El AirPower de Apple ahora tiene una réplica de Tesla inspirada en el Cybertruck

Hace ya unos años Apple anunció en plan “One More Thing” uno de sus productos más ambiciosos de los últimos años, y también más decepcionantes. Hablamos de su AirPower, una base de carga para varios dispositivos de Apple que nos permitía cargar por ejemplo un iPhone, unos AirPods y un Apple Watch a la vez. Pero este producto finalmente no llegó nunca al mercado, y los de Cupertino decidieron cancelarlo, incluso después de haberlo mostrado en una de sus keynotes. Ahora Tesla ha conseguido crear su particular AirPower, y no precisamente para sus vehículos, un dispositivo con el mismo propósito que es real, y que eso sí, como era de esperar, no es precisamente barato.

Una completa base de carga

Apple anunciaba aquella base de carga hace ahora 5 años, y tras haber visto distintas alternativas de otros fabricantes, ahora es Tesla la que promete una funcionalidad similar, con la posibilidad de cargar hasta 3 dispositivos de manera simultánea. Se trata de un cargador inalámbrico diseñado para ser utilizado en cualquier escritorio, ya que se conecta a la corriente mediante un cargador de pared. Por lo que no estamos hablando de un cargador para sus coches, sino de un dispositivo más común, pero con un precio completamente fuera de lo habitual.

Wireless Charging Platform | Tesla

Pero como sabéis, y como le pasa también a Apple, Tesla juega con la exclusividad para vender este cargador. Empezando porque está basado en el diseño y estilo metálico del Cybertruck, el esperado todo terreno de la marca. Cuenta con sus mismas líneas angulosas, y cuenta con una potencia de 15W. Lo comparamos con el malogrado AirPower porque tiene capacidad para cargar hasta tres dispositivos a la vez. Por tanto, vamos a poder colocar en él tres móviles, o nuestro reloj, pulsera, auriculares, siempre que sean compatibles con la carga inalámbrica.

Los acabados también son de primera calidad, con una superficie de alcántara exclusiva. Además, el soporte magnético sobre el que se asienta se puede ajustar para colocarlo plano o bien en ángulo, lo que nos venga mejor en cada momento para poder colocarlo y ver la progresión de la carga. La carga inalámbrica es compatible con los dispositivos Qi, por lo que la gran mayoría de móviles y wearables con carga inalámbrica son compatibles.

Eso sí como os podéis imaginar esta base es de todo menos barata. De hecho, su precio es de 300 dólares, más o menos lo mismo en euros. Por lo que multiplica por diez el precio de un cargador inalámbrico medio. Si te has decidido a comprarlo, debes saber que hasta el mes de febrero no comenzará a entregarse a quienes lo compren a partir de ahora. Un objeto que se puede considerar de colección desde el primer día, ya que lo normal es que se lancen tiradas cortas que rápidamente se agotarán, como ha ocurrido con otros dispositivos de la marca.