Los AirPods ganarán una de las funciones más esperadas con iOS 19

Los auriculares de Apple son sin duda alguna los más populares en el mercado, a pesar de que ni mucho menos son los mejores, pero sí los más influyentes. En esta ocasión hemos conocido además una nueva función que podrían ganar, y que los convertiría en nuestros mejores compañeros cuando viajamos al extranjero. Y todo una vez más gracias a la IA, que puede hacer absoluta magia cuando se trata de interpretar sonido en tiempo real.

Una gran novedad llega con iOS 19

Lo que hemos conocido ahora, gracias a Bloomberg, es que los AirPods podrían ganar soporte para la traducción en tiempo real. Esto quiere decir que con esta nueva función que llegaría con iOS 19, los usuarios de AirPods podrían conversar en tiempo real con otras personas en diferentes idiomas, al poder interpretar estos el idioma con el que conversamos, y en tiempo real traducirlo todo al oído, cómodamente, sin tener que hacer nada.

De esa manera, los AirPods se convertirían en un dispositivo de traducción. Lo que nos ahorraría tener que gastar en auriculares específicos para este tipo de función, que son bastante más caros que los AirPods en muchos casos. Esta función llegaría junto a iOS 19, por lo que sería el próximo mes de septiembre cuando comenzaría a llegar a todos los usuarios.

Y es que, de ser así, podría convertirse en poco tiempo en una función muy utilizada por los usuarios en sus viajes al extranjero. Y es que no solo hablamos de traducción en tiempo real en nuestros AirPods, sino también en los de la persona con la que conversamos en diferentes idiomas. Esto permitirá a ambos mantener una conversación fluida sabiendo en todo momento lo que cada uno está diciendo, a pesar de hablar en otro idioma.

Esto puede revolucionar no solo los viajes a nivel de ocio, sino también profesionales, ya que no sería tan necesario ya conocer otro idioma, al poder traducirlo en tiempo real por parte de los propios auriculares. Esta función no será única en el mercado, porque la propia Samsung la ofrece desde hace meses gracias a sus Samsung Galaxy Buds 3 y 3 Pro. Y no solo ellos, sino también Google, con los pixel Buds Pro 2, pueden traducir también el audio en tiempo real de otro idioma.

Lo que no se sabe todavía es qué AirPods serán los afortunados para poder actualizarse con esta función tan interesante. O también cabe la posibilidad de que Apple lance unos nuevos AirPods con un chip renovado, capaz de gestionar toda esta traducción en tiempo real. Es una posibilidad, ya que actualmente los AirPods cuentan con el mimso chip desde hace varias generaciones, y, por tanto, no sería raro que Apple optara por unos AirPods más preparados aún.