Ahorra agua al regar tu jardín con un temporizador inteligente controlado desde el móvil

Ahora que estamos acercándonos a la primavera es tiempo de ir acondicionando el jardín para que presente su mejor cara estos próximos meses. No son pocos quienes con la experiencia del confinamiento han optado por trasladarse a una nueva casa que cuenten con jardín o una gran terraza en la que poder disfrutar de algunas plantas y aire fresco. Y por supuesto todo lo que sea automatizar el riego no solo supone más comodidad para nosotros, sino un ahorro de agua que no solo nos beneficia a nosotros, sino también al planeta. Para ello lo mejor que podemos hacer es instalar un temporizador, sí, de esos que han existido siempre, pero que ahora funcionan con conectividad Wifi o Bluetooth, lo que les permite convertir en inteligente el riego.

Controla de forma remota el riego

Programar el riego es algo que aporta comodidad y sobre todo es eficiente. Lo que hoy te proponemos es llevarlo a un siguiente nivel para que sea más cómodo aún y más eficiente. Y esto lo conseguimos con un riego inteligente como en el que nos fijamos hoy. Este se llama Netro Pixie, y nos ofrece la posibilidad de programar por completo su funcionamiento, algo que podríamos hacer con otros, pero que en este caso también se puede llevar a cabo desde el propio móvil. Porque es un programado compatible con redes Wifi de 2.4GHz, que se puede controlar íntegramente desde el terminal.

Netro Pixie | Netro

Gracias a una app puede controlarse tanto desde un móvil Android como desde un iPhone. Además con el servicio en la nube que nos ofrece podemos guardar datos sobre el historial de riego de nuestro jardín en Internet. Además funciona con energía solar, ya que cuenta con un gran panel que puede cargar el programador para funcionar de manera independiente a la red eléctrica. Esto es algo clave si vamos a colocarlo en un sitio alejado de la corriente eléctrica. Por supuesto es impermeable, por lo que a pesar de contar con electrónica la lluvia no va a ser un problema.

Eve Aqua | Eve

Sus conexiones son estándar, y solo tenemos que conectar la manguera en ambos extremos para que el agua pase a través del programador cuando este lo crea necesario. Otra opción es el Eve Aqua, que nos ofrece también un control remoto, aunque en este caso mediante Bluetooth. Es compatible con los iPhone, así como a Homekit de Apple y se puede controlar fácilmente desde Siri. Además como en el caso del anterior controlador de riego, podemos acceder a estadísticas sobre el riego, pudiendo conocer así también el consumo de agua que hacemos a lo largo de todo el verano.

Se puede programar con 7 modos diferentes en un mismo día. Y por supuesto es compatible con las dimensiones estándar de manguera que puedes encontrar en cualquier tienda, o respecto del riego que ya tienes instalado en casa. Así que ya sabes, si tienes montado un sistema de riego en tu jardín, solo tienes que colocar este programador en el inicio del circuito de riego para empezar a ahorrar agua y ganar en comodidad.