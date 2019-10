Ya no nos conformamos con tener altavoces o pantallas inteligentes en casa, sino que son varios los que acumulamos en un mismo hogar. No es raro ver casas en las que hay un altavoz en el salón y otro en la sala de estar o el dormitorio. Cuando decimos que no es raro, es que cada vez es más habitual, sin ser la norma. El caso es que cuando esto ocurre, hay funciones que nos hacen la vida mucho más sencilla utilizando estos dispositivos. Y hoy Google ha anunciado una de ellas, que va a mejorar y mucho la manera en que utilizamos varios altavoces a la vez. Os contamos cómo se utiliza esta nueva función.

Sigue disfrutando de tus contenidos en distintos altavoces o pantallas

Si tienes varios altavoces de Google en casa, te habrás dado cuenta que lo que estás escuchando o viendo en uno de ellos no lo puedes seguir disfrutando en otro altavoz. Salvo que detengamos la reproducción en el actual y la iniciemos independientemente en el siguiente. Pues bien, lo que busca ahora Google es que esto sea mucho más sencillo de lo habitual. Porque los de Mountain View[[LINK:EXTERNO|||https://www.blog.google/products/google-nest/move-your-music-stream-transfer/||| han anunciado la nueva función “stream transfer” ]]que viene a ser algo así como un servicio de transferencia de contenidos en streaming.

Google Nest Hub | Google

Con esta nueva función, es mucho más sencillo poder disfrutar de los diferentes dispositivos y darle continuidad a los contenidos que disfrutamos en ellos. Esta nueva herramienta consiste en un nuevo comando de voz que permite enviar el contenido que estamos disfrutando actualmente a otro dispositivo. Por ejemplo, ahora para poder mover un contenido, deberíamos decirle lo siguiente al altavoz:

“Hey Google, mueve la música al altavoz del salón”

“OK Google, mueve la música al altavoz del salón”

De esta manera, si estás escuchando música en Spotify en un altavoz Google Home, esta seguirá reproduciéndose automáticamente en el otro altavoz de manera instantánea. De esta forma, nos ahorramos tener que estar parando la reproducción en una y comenzándolo en otro. Por tanto ahorramos tiempo y la interacción con estos dispositivos de Google es mucho más natural. Lo mismo ocurre si estamos utilizando un Nest Hub con pantalla, podemos enviar ese vídeo que estamos visualizando a otro de estos altavoces con pantalla, las conocidas como pantallas inteligentes, e incluso enviarlo directamente al Chromecast, para seguir viéndolo ahí.

Google Home | Google

De esta forma la interacción entre los diferentes dispositivos de Google es mucho más fluida y cobra más sentido el tener varios dispositivos de este tipo en casa, en lugar de uno solo. Además de la voz, si estamos utilizando una de las pantallas inteligentes de Google, es posible pulsar sobre la pantalla para enviar el contenido que estamos viendo a otro de los dispositivos de Google Home, sin necesidad de utilizar un comando de voz. Esta función ya es compatible con YouTube o Spotify, por ejemplo. Google ha anunciado que esta función llega a todos sus dispositivos Google Home y pantallas Nest hoy, aunque mucho nos tememos que solo a los dispositivos en Estados Unidos.