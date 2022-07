Adiós plástico, este gadget de bolsillo esteriliza tus cubiertos para reutilizarlos

La guerra contra el plástico se encuentra en su momento álgido, haciendo todo lo posible para evitar que océanos y ríos se llenen del plástico que desechamos en nuestro día a día. Si pensamos en objetos de plástico que poco a poco están siendo desterrados de nuestras vidas sin duda los más comunes son los cubiertos, vasos o pajitas. Seguramente en los últimos meses habréis notado que las pajitas o vasos de restaurantes de comida rápida ya no los utilizan, y es algo que tiene todo el sentido. Por eso cada vez va a ser más difícil encontrar cubiertos desechables. Si los necesitas día a día te proponemos este dispositivo inteligente que esteriliza los tuyos para poder usarlos un día tras otro.

Así funciona Cliffset

Sus creadores lo describen como un lavavajillas de bolsillo, aunque seguramente sea una expresión llevada hasta el extremo, porque no funciona como tal, al menos como lo esperamos la mayoría de nosotros. Pero sí que contribuye a poder reutilizar los cubiertos un día tras otro. Este dispositivo viene acompañado de un juego de cubiertos, compuesto por un tenedor, una cuchara y un cuchillo, además todo viene en su propia funda de transporte. Hasta aquí nada diferente de otros kits para poder comer. La gran diferencia reside en el pequeño dispositivo que tendremos junto a estos cubiertos.

Cliffset | Indiegogo

Y es que ha sido diseñado para poder esterilizar los cubiertos una vez que hemos comido. Lógicamente después de haber quitado la suciedad más importante de ellos. Una vez que lo hacemos no tenemos más que pulsar el botón de este dispositivo para que este pulverice sobre los cubiertos los agentes esterilizantes. Para ello se carga con un líquido mezcla de alcohol de caña orgánico, agua y aceite de limón.

Así que una vez hemos pulverizado esta solución sobre los cubiertos, solo tienes que secarlos con un trapo o la propia gamuza que se entrega con este juego. La realidad es que este dispositivo aunque tenga aspecto de gadget, de pulverizador, es completamente manual, pero ha sido diseñado de tal forma que parece algo más tecnológico. Solo hay que rellenar el interior del pulverizador para que este funcione correctamente. Así nos olvidamos de cargas, baterías y demás. Sin duda una solución que nos parece de lo más interesante para poder llevar nuestros cubiertos día tras día sin temor a que podamos ser víctimas de una intoxicación.

Y sobre todo para evitar que el planeta siga acumulando plásticos que no nos llevan a ninguna parte y que no podemos reciclar de ninguna forma. Estos se han puesto a la venta por unos 35 euros al cambio, incluyendo el juego de cubiertos, la funda y el pulverizador. Se entregará el próximo mes de octubre a quienes se hagan con él. También tenemos otras opciones con las que se entregan los paños para poder limpiar cómodamente estos cubiertos. Sin duda un producto que aunque no sea un gadget propiamente dicho, sí que lo podemos considerar como tal por muchas razones, y desde luego puede ser muy útil y sobre todo sostenible.

