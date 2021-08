Adiós a la banda magnética: tiene los días contados en tus tarjetas bancarias

Aunque en España no se popularizó el uso de las tarjetas bancarias hasta los años 90, ya en los 70 y 80 existían las tarjetas bancarias, con las que podíamos retirar dinero de los cajeros gracias a un elemento que ha sido imprescindible en ellas desde entonces, la banda magnética. Ahora sabemos que esta tiene los días contados, y la primera gran plataforma que va a prescindir de ella va a ser Mastercard, que ha anunciado que va a acabar con la banda magnética de sus tarjetas en 2024.

Tanto en las de débito como de crédito

Mastercard, la principal pasarela de pagos junto a Visa a nivel mundial, ha anunciado que la banda magnética desaparecerá de sus tarjetas de débito y crédito en 2024. Así la empresa se avanza que será a partir de ese año cuando comiencen a deshacerse de las bandas magnéticas, culminando el proceso en 2033. La firma ha anunciado que va a apostar por otros métodos de identificación a la hora de utilizar las tarjetas, ya sea pagando nuestras compras o realizando retiradas de dinero de los distintos cajeros a nivel global. Los bancos estadounidenses ya no tendrán que emitir tarjetas con banda magnética para 2027, y será en 2029 cuando ninguna tarjeta nueva emitida contenga una de estas bandas.

Google Pay | Unsplash

Y es un paso por otro lado bastante lógico, si tenemos en cuenta que cada vez son más los métodos seguros de identificación a nuestro alcance, y más importante, que se han extendido entre los dispositivos móviles de miles de millones de personas en todo el planeta. Mastercard va a apostar por nuevas tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial o el uso de sensores de huellas para poder verificar nuestra identidad cuando hacemos una compra. Por otro lado es evidente que el uso cada vez mayor de los dispositivos móviles para pagar o retirar dinero está provocando que cada vez sea menor el uso de las tarjetas físicas.

Y sobre todo esa tecnología contactless, que no solo está disponible en los móviles, sino integrada en todas las tarjetas bancarias que hoy en día se emiten, evitan ya la necesidad de contar con una banda magnética. Porque los mismos cajeros donde se utilizaban estas bandas magnéticas ahora cuentan con esa tecnología contactless, al menos en su mayoría. Por tanto es un paso que se veía venir y que solo era cuestión de tiempo que conociéramos. La pandemia ha terminado por dar el empujón definitivo de los pagos sin contacto, sobre todo desde nuestros teléfonos móviles.

Y de hecho muchos de nosotros, por supuesto todavía no es la mayoría, ya prácticamente no utiliza tarjetas físicas, ya que en el móvil podemos llevarlas todas, e incluso podemos acceder a los propios cajeros con acercar el teléfono móvil. Así que se trata de la crónica de una muerte anunciada, pero que afortunadamente abrirá de par en par las puertas a que otras tecnologías más seguras y versátiles sustituyan a unas bandas magnéticas que a lo largo de los años se han mostrado eficientes, pero muy frágiles y vulnerables a ciertas amenazas, no solo a alteraciones magnéticas, sino a la copia de estas bandas por parte de los amigos de lo ajeno.