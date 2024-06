Abrir la puerta de tu casa desde el smartwatch puede ser así de sencillo

Es de lo más habitual encontrar casas en las que las luces que se encienden de forma automática que gestionamos desde el móvil o con comandos de voz con el asistente. Cámara de vigilancia, enchufes e interruptores inteligentes e incluso limpiar los suelos sin necesidad de movernos de sillón, con la ayuda de robots limpieza. Aunque, en un hogar inteligente que se precie no puede faltar una cerradura inteligente, la cual podamos abrir sin necesidad de llevar las llaves e incluso desde el reloj, te contamos cómo.

Abre la puerta de tu casa desde tu muñeca

Hemos visto casi de todo, coches que circulan solos, aspiradores que limpian los suelos por arte de magia y electrodomésticos que no solo funcionan de forma autónoma, sino que nos avisan cuando les faltan suministros, bombillas, WC con sistemas de limpieza automáticos y un largo etcétera. Y lo que no puede faltar para ser una casa inteligente, es una cerradura inteligente. Gracias a ellas no es necesario salir con las llaves ni disponer de ellas para entrar y salir de nuestra casa de forma segura.

Controlando la cerradura desde el reloj | TecnoXplora

Estas se colocan de forma sencilla en la puerta y hacen girar la llave en el bombín permitiéndonos abrir y cerrar la puerta como si de la llave se tratara. Así podemos salir de casa solo con el móvil. Esto es posible ya que nos solo nos sirve para comunicarnos, sino que ya es por derecho propio nuestra cartera digital.

En el caso de las cerraduras Nuki además no hace falta ni siquiera sacar el móvil del bolsillo el bolso. Podemos abrir y cerrar la puerta desde nuestro reloj, independientemente de que nuestro reloj disponga de sistema WhatchOS o Wear OS, aunque previamente debemos haber instalado su app en estos.

Desde la tienda de aplicaciones del reloj, descargaremos e instalaremos la app. Debemos recordar que para configurar la cerradura tendremos que hacer uso de teléfono móvil.

Una vez instalada la app, podemos usar su widget como una tarjeta más de nuestro reloj y colocarla donde nos parezca más adecuado.

Cuando nos encontramos cerca de la cerradura, accedemos a la tarjeta de Nuki en nuestro reloj y pulsando sobre el Botón "Abrir la puerta" podremos accionar la cerradura y como su nombre indica abrirla. Mientras que pulsando el botón "bloquear puerta" la cerraremos echando las vueltas.

Antes de accionar el mecanismo debemos encontrarnos cerca de la puerta, en primer lugar, por seguridad y en segundo lugar por que debemos encontrarnos dentro del radio que nos permite el Bluetooth de la cerradura, ya que ambos dispositivos se comunican a través de este sistema inalámbrico.

Si hemos activado otras opciones como la ubicación o hemos configurado la geo verja, otra opción de abrir la puerta es a través de una notificación que recibimos en el propio reloj de que nos estamos aproximando a casa. Estas cerraduras, no ofrecen la posibilidad de dar acceso a familiares y amigos de toda confianza sin necesidad de darles una llave. Siempre podemos abrir y volver a cerrar la puerta de forma segura y de forma controlada, aunque no nos encontremos cerca.