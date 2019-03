Utilizar productos de limpieza incrementa el riesgo de padecer enfermedades pulmonares

Un estudio realizado por Harvard University y The French National Institute of Health and Medical Research ha resuelto que el uso de productos desinfectantes de limpieza pueden causar a largo plazo enfermedades pulmonares. Las personas que utilizan este tipo de productos, como mínimo una vez a la semana, ven incrementado en un 32% el riesgo de desarrollar dolencias ligadas con problemas pulmonares.

Los investigadores han analizado los datos de la investigación centrada en mujeres enfermeras en Estados Unidos. Este estudio lo puso en marcha la universidad de Harvard en 1989. Entre 2009 y mayo de 2017, realizaron un seguimiento a aquellas enfermeras que seguían ejerciendo pero no tenían historial relacionado con enfermedades pulmonares crónicas. Durante el periodo de estudio, 663 fueron diagnosticadas con este tipo de enfermedades.

Tras el estudio realizado alrededor de 55.000 enfermeras afectadas en Estados Unidos, y basado en casi 30 años de investigaciones, se ha detectado que efectivamente el riesgo a padecer enfermedades pulmonares crónicas (COPD en sus siglas en inglés) es alto.

Los científicos ya habían asociado el uso de productos desinfectantes con el aumento del riesgo de problemas respiratorios como el asma. En todo caso, este último estudio parece ser el primero en identificar una concordancia entre enfermedades pulmonares crónicas y el uso de ciertos productos de limpieza.

Así, los estudios resuelven que manipular productos de limpieza como desinfectantes o blanqueadores, de manera regular, se asocia con un alto índice a padecer este tipo de enfermedades.