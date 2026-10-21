Síntomas de infarto en mujeres que pueden confundirse con ansiedad

Una falta de aire inexplicable, náuseas persistentes o dolor en la espalda pueden ser señales de un infarto. Según los expertos, algunos síntomas pueden atribuirse a la ansiedad, lo que puede retrasar el diagnóstico y la atención médica.

Las señales de alerta que no deben ignorarse

Según recoge el medio Mirror, los infartos suelen asociarse a la imagen de una persona que se lleva la mano al pecho por un dolor intenso. Sin embargo, un infarto no siempre se manifiesta de forma tan evidente y sus señales pueden variar de una persona a otra.

Algunos de esos síntomas son la dificultad para respirar sin una causa aparente, las náuseas que no desaparecen, el dolor sordo que se extiende hacia la espalda o la mandíbula y síntomas parecidos a los de la gripe. También puede experimentarse la sensación de que algo no va bien.

Aunque los síntomas entre hombres y mujeres pueden variar, el dolor o la presión en el pecho sigue siendo una señal frecuente en ambos. También pueden aparecer molestias en los brazos, el cuello, la mandíbula, la espalda o el estómago, sudoración, mareos, náuseas y falta de aire.

Confundir estos síntomas con estrés o ansiedad puede hacer que algunas mujeres tarden más en recibir atención. Ante un posible infarto, hay que llamar al 112 en España de inmediato.