El mes de tu nacimiento determina la salud de toda tu vida

Los científicos españoles asociaron el mes de nacimiento a enfermedades crónicas, sorprendiéndose al descubrir que efectivamente el mes en el que nacían tenía un impacto significativo en ciertas condiciones.

Así, por ejemplo, los hombres que nacieron en septiembre, tenían casi tres veces más probabilidades de sufrir problemas de tiroides en comparación con los nacidos en enero. Los bebés varones nacidos en agosto tenían casi el doble de riesgo de asma que los nacidos al principio del año. Del mismo modo, las mujeres nacidas en julio fueron un 27% más propensas a ser diagnosticadas con presión arterial alta, así como un 40% más de riesgo de incontinencia.

El estudio encontró que en general, los bebés nacidos en meses soleados tenían menor probabilidad de ser diagnosticados con una enfermedad crónica. Se observó que los casos de osteoporosis eran mayores en las mujeres nacidas en abril, mayo, septiembre y octubre, mientras que los hombres nacidos en marzo, junio y diciembre parecían más propensos a sufrir cataratas.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos analizaron el mes de nacimiento de casi 30.000 personas en relación a 27 enfermedades crónicas. El estudio, publicado en la revista Medicina Clínica, sugirió que el hecho de nacer en los meses de verano o de invierno podría tener un efecto sobre el sistema inmunológico del feto a medida que se desarrolla en el útero.

La luz solar podría desencadenar la producción de vitamina D, que puede jugar un papel vital en el desarrollo y afectar la posibilidad de contraer enfermedades graves mucho más tarde, comentan los autores.

"El mes de nacimiento puede comportarse como un indicador de períodos de exposición temprana a diversos factores, como exposición a rayos ultravioleta, vitamina D, temperatura, exposición estacional a virus y alergias que pueden afectar a la salud, al desarrollo del útero y del recién nacido en sus primeros meses de vida ", explica José Antonio Quesada, líder del estudio. Además añadió que "la diferenciación de patrones por sexo reveló que puede haber una vulnerabilidad diferente en hombres y mujeres a estos factores de exposición temprana".

