Wildlife Photographer of the Year 2017: las imágenes de naturaleza más espectaculares del año

En la edición de este año del certamen 'Wildlife Photographer of the Year' se presentaron más de 50.000 fotografías. El Museo de Historia Natural de Londres exhibirá hasta el 28 de mayo de 2018 las imágenes ganadoras de cada una de las categorías:

Ganador de la Fotografía de naturaleza del año:

Memorial to a species | Brent Stirton

Fotografía ganadora en categoría "Animales en su ambiente"

The night raider | Marcio Cabral

Fotografía ganadora en categoría "Retratos animales"

Contemplation | Peter Delaney

Fotografía ganadora en categoría "Comportamiento: Anfibios y reptiles"

The ancient ritual | Brian Skerry

Fotografía ganadora en categoría "Comportamiento: Invertebrados"

Crab surprise | Justin Gilligan

Fotografía ganadora en categoría "Comportamiento: Mamíferos"

Giant gathering | Tony Wu

Fotografía ganadora en categoría "Comportamiento: Pájaros"

The incubator bird | Gerry Pearce

Fotografía ganadora en categoría "Ambientes de la Tierra"

The ice monster | Laurent Ballesta

Fotografía ganadora en categoría "Blanco y negro"

Polar pas de deux | Eilo Elvinger

Fotografía ganadora en categoría "Fotoperiodismo de naturaleza"

Palm-oil survivors | Aaron ‘Bertie’ Gekoski

Fotografía ganadora en categoría "Plantas y hongos"

Tapestry of life | Dorin Bofan

Fotografía ganadora en categoría "Bajo el agua"

The jellyfish jockey | Anthony Berberian

Fotografía ganadora en categoría "Aspirantes de 15-17 años"

The good life | Daniël Nelson

Fotografía ganadora en categoría "Aspirantes de 11-14 años"

Stuck in | Ashleigh Scully

Fotografía ganadora en categoría "Menores de 10 años"