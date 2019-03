Una tigresa de Sumatra se come a sus dos cachorros en un zoo

Una tigresa de Sumatra de 10 años llamada Hannah ha devorado a sus dos cachorros de apenas cinco semanas. La tigresa había tenido tres crías hacía mes y medio., pero una de ellas moría poco después del nacimiento. Hannah, sin embargo, se había ocupado sin problemas de la otra pareja.

El tigre de Sumatra es una especie en peligro de extinción. Solo 400 ejemplares sobreviven en libertad en la famosa isla de Indonesia, aunque en 1978 había más de mil. La cría en cautividad es muy común en zoológicos de todo el mundo, donde hay unos 280 ejemplares. Aún así, según Traffic, los cazadores furtivos matan al menos a 40 tigres de Sumatra por año, y la muerte se hace mucho más fácil ya que su hábitat se está reduciendo poco a poco por la mano del hombre.

SHOCKING: Rare Sumatran tiger eats her cubs at the #Jerusalem Biblical Zoo http://t.co/7xQy8eLMyq pic.twitter.com/FGhKTYmwu6