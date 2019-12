Perder la cartera es, posiblemente, una de las situaciones más molestas, debido a que en ella solemos almacenar la mayor parte de nuestros documentos de identidad, tarjetas de crédito y dinero. Si quieres saber un truco para, en el caso de perderla, poderla recuperar, no tienes más que ver el vídeo.

Al salir de fiesta, a cenar o simplemente a dar un paseo, nos arriesgamos a perder nuestro monedero. Quizá ya te haya sucedido alguna vez y has perdido algo por dejarlo encima de la mesa o en un banco. Otra causa muy común al perder el móvil o la cartera es guardarlos en los bolsillos traseros o delanteros del pantalón. Éstos no son suficientemente seguros, ya que al sentarnos o hacer movimientos bruscos, el contenido depositado en ellos se puede precipitar.

Por otro lado, no cerrar bien las cremalleras del bolso o abrigo, o no asegurar bien el cierre de los bolsillos, pueden suponer la pérdida de algún objeto personal, incluyendo la cartera. Pero existe un pequeño truco para tener más posibilidades de recuperar tu billetera en caso de haberla perdido, te lo contamos en el vídeo.

Volver a hacerse el DNI, el carné de conducir, la tarjeta de crédito... además de todas las tarjetas secundarias que podamos tener, como por ejemplo el bono transporte, es un fastidio. Por ello se recomienda, no solo no llevar todo en el mismo sitio en caso de robo o pérdida, sino dejar algunas de las tarjetas que no usemos habitualmente en casa.

De todos modos, en caso de pérdida, la cartera se podría recuperar. ¿Cómo? Te lo desvelamos en el vídeo.

