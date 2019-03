Todo lo que el dedo pulgar dice de ti

Puede que no te hayas dado cuenta nunca, pero lo cierto es que tus pulgares y los de tus amigos, familiares o compañeros de trabajo no son iguales. Vale, ya sé que es algo que parece obvio, pero no lo es.

Cada humano es único y de ahí que las partes que componen nuestro cuerpo también lo sean. La forma de los pies, las orejas, la nariz… Y eso también ocurre con las manos, los dedos y, especialmente, con el pulgar. ¿Qué pasa con él?

Aunque no solemos prestarle mucha atención (y eso que sin él estaríamos francamente vendidos porque a ver quién es el guapo que sostiene el móvil y escribe WhatsApp sin él), lo cierto es que circulan teorías realmente interesantes y sorprendentes (aunque no probadas científicamente, todavía) en torno a su longitud, el ángulo que forma en relación al resto de los dedos y la mano y su flexibilidad, y lo que estos tres factores revelan de la personalidad de su dueño.

Vaya, que podríamos decir que de la misma manera que se asegura popularmente que los ojos son el espejo del alma, los pulgares lo son de la personalidad.

Si hacemos caso a estas teorías, llevadas a cabo en su mayoría por quiroprácticos hindúes, así es nuestra personalidad en función de nuestro pulgar.

Atentos.

Según la longitud:

- La primera parte del pulgar es más larga que la segunda

Propio de gente muy apasionada que se deja llevar en el amor sin pensar primero en las consecuencias. El principal motor de su vida es este sentimiento e incluso llegan a dejar a un lado el trabajo o los estudios para centrarse totalmente en él. Ojito porque si son rechazados por sus parejas, su venganza será terrible. Lo mismo les pasa en los demás ámbitos. Cuidado con ellos.

- La primera y la segunda parte son igual de largas

Este pulgar es propio de personas tranquilas y sensatas. Son capaces de mantener el control y la cabeza fría pase lo que pase. Son extremadamente detallistas y no dejan que las prisas marquen su estilo de vida. Planean cada paso que dan y no creen en la suerte.

- La segunda parte es más larga que la primera

Muy observadores y embaucadores por naturaleza, pero en el buen sentido. Son gente que se gana la confianza de los demás rápidamente y tienden a analizar constantemente sus vidas.

Según la forma en la que está colocado en la mano:

- Pulgar bajo, que forma un ángulo entre 60 y 90º con el índice

Revela que su dueño tiene una personalidad sensible, independiente y lógica. Sabe perfectamente lo que quiere aunque eso no le impide preocuparse por los demás.

- Pulgar alto, que forma un ángulo de 30º o menos con el índice

Las personas con este tipo de pulgar son bastante reservadas y celosas de su intimidad. Además, suelen sentirse tensas cuando, físicamente, alguien invade su espacio.

Según la flexibilidad de su punta:

Un pulgar que se doble con facilidad hacia atrás nos indica que esa persona se adapta a cualquier situación y es generosa.

Un exceso de flexibilidad nos haría hablar de personas que son propensas a vivir su vida guiados por el desenfreno y que son un tanto extravagantes.

Sin embargo, si tenemos un dedo pulgar totalmente rígido eso nos indicaría que somos un poco (bastante) tercos y no toleramos bien los cambios. Eso sí, a cambio son estables y muy fiables.

Mientras leías este artículo te has mirado los pulgares y pensado si tu personalidad cuadraba con lo que te hemos contado. No mientas, lo has hecho.