Suiza declara el café como "no esencial" para la vida y acabará con sus reservas ante emergencias

Todos los países tienen entre sus planes de emergencia ante una catástrofe natural de grandes dimensiones, o el estallido de un conflicto armado, una gran cantidad de reservas alimentarias con productos de primera necesidad.

Entre estos productos se incluye, como no podía ser de otra manera, el café, fundamental en las sociedades occidentales y que, a priori, nos mantienen despiertos y en alerta durante todo el día. ¿Realmente?

En Suiza acaban de tomar una decisión de gran calado, sobre todo para los más amantes del café, y es que, a partir de 2022, dejarán de almacenar grano de café natural y grano de café tostado en los almacenes de reserva de productos alimentarios para grandes catástrofes.

Las Oficina Federal para el Suministro Económico Nacional suiza ha tomado esta decisión amparándose en varios estudios que afirman que el café no tiene propiedades nutricionales importantes y que, por tanto, no es esencial para la vida, como si lo pueden ser otros alimentos como el arroz, las legumbres o nutrientes como los hidratos o las proteínas.

Según el comunicado que han publicado, "el café no es vital de acuerdo con los criterios que se aplican en la actualidad. Es decir, el café casi no contiene calorías y, por lo tanto, no hace ninguna contribución a la seguridad alimentaria desde un punto de vista nutricional".

Actualmente, en los silos de seguridad suizos están almacenados 15.300 toneladas de granos de café verdes sin tostar y una reserva de 16.800 toneladas de café tostado y procesado, por lo que, si ocurriera un desastre natural o un conflicto que cortara el suministro estándar de alimentos, los suizos podrían seguir bebiendo su taza de café diaria durante, al menos, seis meses.