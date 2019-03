¿Somos cada vez más listos o cada vez más tontos? Llega el efecto Flynn invertido

¿Significa eso que, debido al efecto Flynn, seremos indefinidamente más listos a medida que pasen los años? Ni mucho menos. De hecho, parece que en 1975 se dio la vuelta a la tortilla. Un estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Scieces (PNAS) revelaba que hemos entrado en una fase de efecto Flynn invertido. Lo que implica que somos cada vez más tontos.

El estudio se basaba en datos de hombres noruegos nacidos entre 1962 y 1991. Comparando su media de coeficiente intelectual observaron que era 99.5 para los nacidos en 1962, 102.3 para los nacidos en 19875, y que volvió a caer hasta bajar a 99.4 otra vez en la promoción de 1989.

Los autores del estudio concluyen que el aumento de la inteligencia de la población que se observaba en el siglo veinte ha ido cayendo, y que ahora incluso está en retroceso en Noruega. Algo que podría atribuirse a cambios en la calidad de la educación, en la exposición a los medios de comunicación, a una peor nutrición o sanidad o incluso al aumento de los movimientos migratorios.

No obstante, sus conclusiones no se aplican a todo el planeta. En Estados Unidos, por ejemplo, el coeficiente de intelectual entre 1989 y 2014 ha seguido aumentando, de acuerdo con otro estudio reciente que publicaba el propio James Flynn en la revista Intelligence.

Según explicaba el investigador, ahora mismo se observa efecto Flynn invertido en general en todos los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Finlandia), y en Gran Bretaña y en Alemania solo en algunos aspectos de la inteligencia. De Francia y Australia, añade, no hay datos suficientes.

Y en Corea, la inteligencia también crece, por ser un país en rápido desarrollo, dice Flynn. Sin embargo, también cree que probablemente lo que ocurre en los países escandinavos "es un patrón que se extenderá a la mayoría del mundo desarrollado, y a todas las edades".

"El aumento de la inteligencia no está escrito en el cielo como algo eterno como la ley de la gravedad, sino que está sujeto a giros y cambios en la evolución social", reflexiona James Flynn después de su análisis. "Durante el siglo veinte la sociedad demandaba habilidades, y como consecuencia el CI creció", explica. "Pero si en el siglo veintiuno la sociedad decide ser menos exigente con las habilidades, no hay duda de que caerá."