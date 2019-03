Que tus hijos crean o no en Papá Noel no va a cambiarles la vida

Una de las mejores cosas de la Navidad son los regalos. Los Reyes Magos, Santa Claus, el Olentzero y otras figuras similares nos dejarán muchos paquetes. Quienes más disfrutarán de estas tradiciones serán los niños que todavía creen en esos personajes casi sobrenaturales que se recorren todas las casas en una noche. Pero ¿cuándo han de dejar de creer?

No hay que preocuparse por ello. Quizá muchos padres lo hagan, pero no es para tanto. La ciencia lleva años estudiando cómo reaccionan los niños a esa noticia. En una de las investigaciones, se concluyó que muchos lo aprendían cuando tenían 7 años y que lo hacían por sí mismos. Y además, su reacción fue positiva. Los padres de estos niños fueron preguntados por ello y aseguraron que les ponía tristes saber la reacción de sus hijos. Pero ya se vio que no había de qué preocuparse.

Así, parece que los progenitores están más preocupados que los críos. Es más, según otro estudio, saber la verdad era para los niños una muestra de orgullo, porque los hacía sentir mayores.

Por otra parte, de acuerdo a Glen Elliott, profesor del departamento de Psicología Infantil y Adolescente de la Universidad de California en San Francisco, no hay un “momento adecuado” para decir a los niños que Papá Noel no existe. Para él, lo importante es intentar “no prolongar la fantasía” para el propio disfrute de los padres cuando parece que los pequeños están preparados para saber la verdad.

Por último, en caso de que los niños pregunten, para contarles la verdad no hay que inventarse historias muy complicadas sino responder de forma honesta y apropiada según la edad del niño. Por tanto, a relajarse estos días y a disfrutar de la magia de los regalos.