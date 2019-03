¿Qué pasa si no vas al baño en 40 días?

Durante una persecución policial en Harlow (al sureste de Inglaterra), los agentes vieron cómo un presunto narcotraficante de 24 años ingería lo que se cree que eran drogas. Tras ser arrestado, el joven no ha defecado durante un largo periodo de tiempo: el pasado 23 de febrero cumplió su trigésimo séptimo día sin evacuar, por lo que, si la situación se ha mantenido, habría superado ya las cuarenta jornadas sin hacer de vientre.

Los magistrados del tribunal de Chelmsford han señalado que su celda se encuentra al lado de un inodoro especial para poder obtener pruebas cuando se siente en él. Por su parte, el abogado defensor ha declarado que el arrestado está “en peligro de muerte”. Pero ¿qué sucede cuando se está tantos días sin ir al baño?

El estreñimiento crónico tiene lugar cuando se producen menos de tres deposiciones por semana, las evacuaciones requieren esfuerzo o se tiene la sensación de que el recto no puede vaciarse completamente. El tratamiento incluye desde aumentar el consumo de fibra o hacer ejercicio con frecuencia hasta tener que tomar laxantes.

Las personas con estreñimiento crónico o problemas de motilidad intestinal (la capacidad para que la comida se mueva a través del intestino) pueden llegar a tener problemas de colon, ya que esa región del intestino grueso se dilata excesivamente, una afección conocida como megacolon.

Aunque no se sabe cuál es el máximo de tiempo que una persona ha estado sin defecar, el libro Management of functional gastrointestinal disorders in children mostraba la radiografía de un chico de 13 años que padecía el síndrome de retención fecal funcional y no recordaba haber evacuado en el último año.

Este síndrome, que afecta especialmente a niños, provoca un temor a sentarse en el inodoro por el dolor que se ha padecido en anteriores ocasiones. Los excrementos sólidos se hacen más grandes, por lo que desecharlos se hace aún más doloroso y pasan semanas o meses antes de la deposición.

En el caso del presunto traficante de drogas británico, el gastroenterólogo Ian Lustbader del centro NYU Langone Health ha señalado que la malnutrición será un problema si el joven se niega a comer para evitar defecar.

Además, si realmente se tragó las drogas, el envoltorio podría romperse y la sustancia se filtraría a su cuerpo. En ese caso, podría absorber la filtración si la cantidad es pequeña, pero también podría sufrir una sobredosis.

Por otra parte, aguantarse las ganas de ir al servicio puede dañar el mecanismo que garantiza la actividad del intestino: si se suprime constantemente esa necesidad, se corre el riesgo de alterar la motilidad intestinal y podrían necesitarse “laxantes u otras cosas para estimular tu colon y que funcione nuevamente”, según Lustbader.

Así que, en caso de que este presunto traficante de drogas está evitando evacuar para no expulsar las pruebas, la estrategia podría costarle muy cara.