¿Por qué el espejo invierte en horizontal pero no en vertical?

Si te pones frente al espejo y levantas tu mano derecha tu 'yo' reflejado levantará su mano izquierda. La imagen que estamos acostumbrados a ver todos los días en el espejo al levantarnos no es exactamente la que ven los demás, sino su inversión horizontal, y no es la misma: como nuestro rostro no es perfectamente simétrico hay pequeñas diferencias entre ambas.

Será por eso que nos gustan tanto los selfies. Cuando nos hacemos una autofoto nuestro teléfono invierte la imagen como si fuera un espejo y en esa fotografía reconocemos a nuestro familiar 'yo' invertido. Si le das la vuelta a una de tus fotos tu aspecto te resultará más familiar, aunque los demás probablemente preferirán el original, que es lo que ven cada vez que hablan contigo.

Si de nuevo te sitúas frente al espejo y levantas la mano derecha tu 'yo' reflejado levantará su mano izquierda... pero la levanta, no la baja. Es decir, el espejo invierte tu imagen en horizontal, pero no en vertical. ¿Por qué ocurre esto?

Podrías pensar que es porque nuestros ojos están alineados en horizontal, pero si cierras uno verás que el espejo sigue haciendo lo mismo, invertir tu imagen en horizontal.

Cuando nos ponemos una camiseta en la que pone "hola" y nos miramos en el espejo, veremos que el mensaje se ha dado la vuelta. De lo que no nos percatamos es de que somos nosotros los que le hemos dado la vuelta antes de enseñárselo al espejo. Esto lo veríamos más claro si nosotros y nuestra camiseta fuéramos transparentes:

Dicho de otro modo, los espejos no giran las imágenes en horizontal ni en vertical, somos nosotros los que le damos la vuelta a lo que le enseñamos.

Lo que sí hacen los espejos es invertir la imagen hacia ti. Por eso si señalas a tu imagen hacia dentro del espejo, tu 'yo' reflejado te señalará a ti de vuelta, hacia fuera del mismo.