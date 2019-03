Personas con sangre rara: a ellos nunca podrías donarle una transfusión

Los dos periodos del año en el que las reservas existentes en los bancos de sangre son menores –y que además caen en picado hasta un 25%- son durante las vacaciones de verano y las navidades, de ahí que tras estas fechas se intensifiquen las campañas de donaciones y así poder disponer de nuevo de un buen aprovisionamiento.

Hay una serie de pasos que se siguen tras cualquier donación de sangre, siendo uno de los principales el analizarla con el fin de detectar cualquier tipo de irregularidad –por ejemplo presencia de anticuerpos-. Además, otra de las pruebas que se le puede realizar a nuestro preciado tejido líquido se encuentra una que en caso de detectar una serie de valores –llamémosles ‘extraños’- hace saltar de alegría a todos los miembros del equipo del centro de transfusiones: el dar con un nuevo donante que es poseedor de una sangre catalogada como ‘rara’.

Y es que los tipos de sangre que existen no sólo son los archiconocidos por todo el mundo: en nuestro planeta hay un pequeño pero importantísimo porcentaje de la población en cuyas venas corre un tipo de sangre que es totalmente incompatible con el 99% del resto de la humanidad. Tanto es así que hoy en día se tienen detectados más de 300 tipos diferentes de sangre rara –o no compatible con la mayoría-, aunque se tiene la certeza que pueden ser bastantes más.

La Organización Mundial de la Salud tiene controladas, y está en contacto, con alrededor de 5.000 personas de todo el planeta con estos tipos de sangre –donantes potenciales- y que en un momento dado pueden ser avisados para que hagan una donación urgentemente con la que salvará la vida a alguien con quien sí es compatible y que quizás esté a miles de kilómetros de allí.

Por eso es muy importante mantener actualizada, y sobre todo interconectada, toda esta red mundial con datos de donantes con ‘sangre especial’, que fue creada en el año 2005 y se dirige desde Bristol.

El caso español

En nuestro país los diferentes bancos de sangre tienen información de apenas medio millar de residentes de este tipo. Todos ellos se mantienen alerta y están fácilmente localizables por si en un momento de emergencia son requeridos para ir a donar.

A excepción de la sangre de grupos convencionales –que se guarda refrigerada-, una parte de la sangre 'rara' donada es congelada, ante la escasez de la misma y por si fuera imposible poder localizar a los donantes de ese tipo de sangre.

No es la única particularidad de este censo de donantes: a ellos no se les pide que vayan a donar regularmente, como es en el caso de los otros grupos. De esta forma se aseguran que cuando los necesiten podrán dar sangre al momento y no tendrán que esperar el tiempo reglamentario que hay tras cualquier extracción.

En cualquier caso, es preferible extraer en el momento en que se necesita porque así esa sangre, bien refrigerada y en óptimas condiciones de conservación, puede tener una duración aproximada de 35 días, mientras que la sangre descongelada aguanta apenas una semana.

Gracias a la masiva llegada en los últimos años de inmigrantes procedentes de un gran número de países, España se ha convertido en una de las naciones donde más personas con ese tipo de sangre rara residen y por tanto, la base de datos de posibles donantes es fundamental para el resto de bancos de sangre del planeta.

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya se ha convertido en uno de los pilares fundamentales, disponiendo en su registro de casi la mitad de los fenotipos especiales que hay en todo el Estado.

Y eso que, según indican los expertos de los distintos bancos de donación sanguínea, no todas las personas que tienen un grupo de sangre rara son conocedoras de ello, siendo habitual que se enteren de esa peculiaridad tras haber sufrido un accidente o padecido alguna complicación que ha requerido recibir una transfusión.