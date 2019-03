Las personas que consumen alimentos picantes viven más tiempo

Un grupo internacional de investigadores, dirigidos por la Academia China de las Ciencias Médicas, decidió averiguar si quienes incorporan a menudo en su dieta una sustancia bioactiva llamada capsaicina, presente en las especias picantes, son más sanos o, dicho de otro modo, si tienen menos probabilidades de morir. Como dato curioso, la capsaicina es responsable del sudor y la dilatación de vasos sanguíneos cuando comemos picante. Sin embargo, no todo es negativo: en concentraciones adecuadas, favorece en el cerebro la producción de endorfinas, que son moléculas que favorecen la sensación de bienestar.



El estudio que realizó este grupo, publicado en BMJ, se basó en el historial médico y los hábitos alimenticios de 487.375 voluntarios, de edades comprendidas entre 30 y 79 años, a los que se hizo un seguimiento entre 2004 y 2008. Tras analizar los datos, los investigadores comprobaron que aquellos que tomaban una comida picante una o dos veces por semana reducían el riesgo de mortalidad en un 10%.



Por otro lado, si las personas le añadían mordiente a sus platos de tres a siete veces semanales, entonces las probabilidades de fallecer descendían a un 14%. Esta tendencia era más fuerte, además, entre quienes no bebían alcohol. El ingrediente más habitual era el pimiento picante (chile o guindilla), rico en capsaicina, vitamina C y otros nutrientes.



Otros estudios también sugieren que consumir esos vegetales reduce las probabilidades de padecer cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Además, una investigación demostró que ingerir este tipo de alimentos contribuye al bloqueo de la capacidad del cuerpo para sentir dolor y ayuda a vivir más tiempo. Y es que la inhibición de los receptores sensoriales encargados de la transmisión del dolor podría contrarrestar el deterioro metabólico asociado a la edad, y conducir a una mayor longevidad.



Lo que está claro es que no todo el mundo está dispuesto a comer este tipo de alimentos, a pesar de lo beneficiosos que son para la salud. De hecho, un estudio confirmó que el hecho de que te guste o no la comida picante depende de tu personalidad. En concreto, detectaron que los individuos cuyo carácter mostraba un claro gusto por la novedad y las emociones fuertes, eran también los más aficionados al sabor picante de la capsaicina, el componente principal del chile, sobre todo en grandes dosis.



Por el contrario, aquellos más tranquilos rechazaban la comida cuando aumentaba el contenido de este tipo de picante, y soportaban sólo pequeñas dosis antes de sentir una intensa y desagradable sensación de ardor en la boca.