Las personas guardamos trece secretos de media (y sólo nos callamos cinco)

De media, las personas que están leyendo este artículo guardan trece secretos. Sin embargo, de esos trece, sólo hay cinco que jamás le han confesado a ningún otro semejante. Al menos esas son las cifras a las que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia después de encuestar a un total de 2.000 participantes a los que han preguntado si guardaban algunos de los secretos más comunes en la sociedad (infidelidades, abortos, embarazos, gustos sexuales, adicciones, mentiras…).

El estudio, publicado en la revista ‘Journal of Personality and Social Psychology’, también sugiere que esos cinco secretos inconfesables, lo que guardaban realmente los participantes, solían ser mentiras no reconocidas, comportamientos sexuales, deseos románticos y pensamientos dirigidos hacia una persona distinta a la pareja.

Además, sus autores describen en el trabajo qué es exactamente un secreto y han concretado que, para que un secreto lo sea, no es necesario que la persona que lo guarda se vea expuesta a situaciones en las que tenga que esconderlo. “Aunque el objetivo del secreto es que no se descubra, no quiere decir que sólo es un secreto durante los breves momentos en los que necesitas ocultarlo”, explica Michael Slepian, investigador principal del trabajo.

Si quieres saber cuántos secretos guardas —algunos incluso ya olvidados— puedes hacer este test de la Universidad de Columbia basado en los 38 más habituales para comprobar si también guardas cinco inconfesables.