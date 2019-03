El llamativo tratamiento de belleza de esta modelo da mucho que hablar en redes sociales

Carla Ochoa, modelo y locutora chilena, comparte diariamente con sus fans su modo de vida. Sin embargo, hace unos días subió una imagen a Instagram que causó un enorme revuelo. En la foto aparece recibiendo un tratamiento facial conocido como “oxigenoterapia”, una terapia alternativa al bótox o a la mesoterapia.

Este procedimiento se hace para hidratar e iluminar lo máximo posible la piel. Lo primero es cubrir todas las zonas de la cara con aceites esenciales para aplicar después una máscara. Finalmente, sobre eso se pasa una pequeña bombilla que permite la circulación del oxígeno.

El problema es que a muchos les puede resultar agobiante el hecho de tener toda la cara sumergida en una máscara y poder respirar solamente por la boca. Así lo consideraron algunos sus seguidores: “¡Qué miedo!”, “¡Qué desesperante!” o “Me hago eso y muero de claustrofobia, me nervio con solo mirar”.

La modelo aclaró en su defensa que llegó a quedarse dormida durante el tratamiento. Además quiso dejar claro que, pese a que la máscara cubra prácticamente toda la cara, por la boca también se respira muy bien: “Si no pudiera respirar créeme que no lo haría, porque no estoy para pasarlo mal”.

Lo bueno es que, a diferencia de otros métodos, no se requiere de cirugía ni provoca ningún tipo de daño al cutis. Además no es exclusivo de un tipo de piel determinada, sino que vale para dermis secas, grasas, maduras o incluso para las arrugas.

Desde luego la modelo luce una piel fantástica, ¿qué opináis?