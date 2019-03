Tu memoria funciona mejor si tienes amigos

Una nueva investigación ha concluido que aquellos que tienen amigos -pero de los buenos- conserva su memoria de mejor forma que quien tiene peores relaciones sociales.

El estudio se basa en los llamados 'super-agers', es decir personas que después de haber soplado nada menos que 80 velas en su último cumpleaños gozan de habilidades cognitivas equiparables a las de cualquier cincuentón. Tal y como explican los autores en la revista 'PLOS ONE', la nueva investigación indica que los 'super-agers' disfrutan de relaciones de amistad cualitativamente más satisfactorias que otros individuos que llegan a los ochenta con las capacidades cognitivas mermadas.

Emily Rogalski, coordinadora del estudio, y sus colegas aseguran que ambos factores están relacionados. "No es tan simple como afirmar que si tienes amigos no serás víctima del alzhéimer", expone. "Pero sí podemos asegurar que contar con buenos camaradas en la vida debería estar en la lista de elecciones cognitivamente saludables junto a no fumar y consumir ciertos alimentos saludables para la sesera", defiende.

Análisis previos realizados con resonancia magnética funcional revelan que en estos individuos la corteza cerebral, la capa más externa de la mollera, rica en materia gris, es más gruesa de lo habitual. Rogalski y su equipo no descartan que exista una relación biológica directa entre el cultivo de la amistad y el grosor de la materia gris. Para ser más precisos con el espesor de la circunvolución del cíngulo anterior, una estructura relacionada con las emociones, la gestión de conflictos, la toma de decisiones y la memoria.

No es la primera vez que se vincula la amistad auténtica con un funcionamiento cerebral más saludable. Hace unos años, científicos de la Universidad de Michigan ya llegaron a la conclusión de que basta una simple conversación amistosa con un colega para que nuestra capacidad de resolver problemas mejore.

A eso se suma que, según la Universidad de Oxford en Reino Unido, cuantos más amigos tienes mayor es la tolerancia de tus neuronas al dolor. Al fin y al cabo, no hay que obviar que el apego libera opioides en el cerebro con efectos similares o incluso superiores a los de la morfina.