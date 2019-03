Matemáticas contra el sida y la hepatitis C

El diagnóstico temprano de la coexistencia de ambas infecciones puede ser determinante en su evolución, pese a haber quedado demostrado que el tratamiento contra el sida contribuye inicialmente a la proliferación del virus de la hepatitis C.

Un estudio recientemente publicado por el grupo científico Science confirma que, durante la primera semana, los antivirales contra el VIH favorecen la expansión del virus de la hepatitis C. Sin embargo, una vez superado ese periodo, el sistema inmune comienza a reaccionar contra la enfermedad hepática y se produce un efecto beneficioso contra las dos enfermedades.

Si se espera un tiempo, el tratamiento mejora la evolución de sida y hepatitis C

Cerca de nueve millones de personas en todo el mundo se encuentran en esta situación de solapamiento de sida y hepatitis C, según explica Mario Castro, profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas, y miembro del prestigioso grupo de científicos europeos y americanos que ha llevado a cabo la investigación.

Castro lamenta que se preste tan poca atención a la hepatitis por considerarse no mortal a corto plazo: "Suele degenerar en cirrosis hepática, lo que conlleva un trasplante o la muerte. Y el problema se agrava cuando la enfermedad es conjunta".

El profesor explica que, gracias a técnicas de análisis de causalidad estadística, que se basan en datos y ayudan a descartar las coincidencias o casualidades, se confirma que el tratamiento contra el VIH dispara la proliferación del virus de la hepatitis C, pero a largo plazo la carga infecciosa de ambos virus se reduce: "Es el sistema inmune innato, que no se ve afectado por el sida, el que acaba con la hepatitis C".

En su opinión, incluir matemáticos y estadísticos entre el personal hospitalario sería de gran utilidad para los diagnósticos tempranos y el diseño de protocolos: "Hay información que no se está aprovechando y que el médico no tiene tiempo de asimilar".