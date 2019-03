Matemática aplicada: hay 25.000 combinaciones distintas para hacer el nudo de la corbata

Si en 2012 la pregunta más buscada en Google era "¿Qué es el amor?", este año el primer puesto del ranking lo ocupa una cuestión mucho más práctica: cómo se ata un nudo de corbata.

Una pregunta práctica, sí, pero no banal, porque hay que admitir que la respuesta tiene cierta enjundia. Es más, no hay una sola contestación posible ya que, según calcularon matemáticos suecos del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo hace un par de años, existen miles de maneras diferentes. Las suficientes para no repetir nudo más de dos días seguidos incluso vistiendo esta elegante prenda a diario.

El nudo más simple es el 'four-in-hand' (cuatro en mano), o nudo americano. Se llama así porque lo usaron inicialmente los conductores de carrozas, que tenían que manejar las riendas de cuatro caballos a la vez y necesitaban que sus corbatas no volaran con el viento. Compite en popularidad con el Windsor, triangular, voluminoso y muy inglés... pero el inventario completo asciende a 266.682 nudos diferentes, de los que 24.882 son nudos 'simples', del tipo a los que estamos acostumbrados.

A esta cifra llegó en 2015 el matemático Mikael Vejdemo-Johansson. Se había empezado a interesar por el asunto para investigarlo cuando, viendo la película 'The Matrix Reloaded', se percató del nudo de corbata que lucía Merovingio, uno de los villanos de la cinta. Y profundizando un poco en el asunto llegó a la conclusión de que había un 'lenguaje' de los nudos de corbata que se podía manejar matemáticamente. Y es que los tres movimientos básicos que se pueden hacer con una corbata podían combinarse entre sí hasta 11 veces.

Con los resultados, Vejdemo-Johansson y sus colegas crearon un generador de nudos que muestra una de estas opciones al azar y que está disponible online para cualquier interesado. Los nombres de los nudos son del tipo "LRLRLRCRCRCLU", es decir, muestran la secuencia de movimientos encadenados. El movimiento 'T' consiste en desplazar el extremo de la corbata en el sentido de las agujas del reloj, 'W' es el desplazamiento en el sentido contrario a las agujas del reloj y 'U' es el gesto de meter la corbata bajo un pliegue anterior.

El propio Vejdemo-Johansson usa la aplicación para elegir un estilo diferente para ir a trabajar cada día. Algunos, admite, son demasiado raros. Entre otras cosas porque la mayoría de los nudos no están cubiertos por una parte plana de la tela de la corbata, que es a lo que estamos habituados.

Otros, sin embargo, son estéticamente interesantes. Lo suficiente para que el propio investigador decida compartirlos en sus redes sociales... por si alguien decides romper moldes en tu próxima cena de gala.