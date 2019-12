Siempre queremos estar perfectos, tanto para nosotros mismos como para que los demás nos vean bien. Cuidarse, mantener una vida sana y tener una higiene correcta son esenciales para lograr estar siempre preparado para el día a día. Pelo, cuerpo, ropa, cara... son muchos los aspectos a tener en cuenta. Pero no se debe olvidar algo importante y que es perceptible a simple vista: el cerumen de los oídos.

La cera es producida como un mecanismo de defensa del oído, ya que tiene propiedades antibacterianas. Esta sustancia puede evitar infecciones como la otitis, por lo que limpiar el conducto auditivo no siempre es aconsejable y puede causar, en ocasiones, daños mayores en el aparato de audición.

Ahí es donde aparecen los bastoncillos. Estos pequeños utensilios con algodón en sus extremos nos ayudan a limpiar orejas y oídos, pero debemos aprender a usarlos correctamente. Su uso debería limitarse solo al exterior del oído, nunca entrar al conducto, porque puede hacer que un tapón se haga más duro o provocar heridas e incluso que se rompa la membrana timpánica y perder cierto grado de audición.

Los tapones de cerumen pueden ser peligrosos

Por estos motivos, es importante mantener una higiene adecuada que evite infecciones o tapones. Estas acumulaciones de cerumen pueden impedir que oigamos correctamente o pueden provocar que percibamos timbres molestos que impidan escuchar otras cosas. Los problemas se agravan en el caso de las personas mayores, ya que estos tapones pueden hacer que experimenten vértigos y que se incremente su riesgo de caídas.

No es recomendable retirar la cera que se encuentra dentro de los conductos auditivos a no ser que se haya formado un tapón. En caso de tenerlo, sería mejor acudir a un médico y que lo retire un profesional. Tampoco son recomendables los sprays limpiadores, a no ser que las prescriba un profesional. En este tutorial en vídeo, te damos unos sencillos trucos para limpiar tus oídos de forma correcta y gratuita sin hacer peligrar tu audición.

