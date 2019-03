Los españoles son una media de 13 centímetros más altos que hace un siglo

Si alguna vez has observado las fotos de tus abuelos cuando eran jóvenes y has pensado que eran más bajos que tú puede que no te equivoques. Los españoles somos una media de 13 centímetros más altos que hace un siglo, según pone de manifiesto un estudio de la red internacional de investigadores en salud NCD-RisC.

En el trabajo, publicado en ‘eLIFE’, han comparado la talla de chicos y chicas de 18 años nacidos en 1896 con la estatura de jóvenes de la misma edad que vinieron al mundo en 1996. Han realizado el análisis para 187 países distintos, incluida España.

Así, el ‘ranking’ de los que más han crecido en el último siglo lo lidera Corea del Sur, donde las mujeres han dado un estirón de unos 20 centímetros de media, mientras que los hombres 'sólo' han ganado unos 15. En España las cifras son un poco más modestas: la altura de las féminas ha aumentado una media de 12 centímetros, y en los varones el número ronda los 14.

Los datos también revelan que los hombres holandeses se han convertido en las personas más altas, con una estatura promedio de 183 centímetros. En cuanto a las mujeres, las ganadoras son las letonas, con casi 170 de media.

Aunque las diferencias entre distintas zonas del globo responden en parte causas genéticas, la influencia ambiental tiene mayor importancia. La nutrición, la atención sanitaria y el nivel de higiene, entre otros factores, determinan la altura de sus habitantes.

Así por ejemplo, el estancamiento del nivel económico hace que la altura de los ciudadanos haya dejado de aumentar en el norte de Europa y Estados Unidos, mientras que en España seguimos al alza. Si la tendencia continúa, tus descendientes serán aún más altos que tú.