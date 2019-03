El 'efecto Mandela', cuando la gente asegura recordar hechos que jamás han sucedido

Hay multitud de ocasiones en las que al preguntar a un grupo de personas sobre alguna cosa o momento concreto todas –o al menos la mayor parte de ellas- la describen como si la hubieran vivido o sido testigos de dicha situación. Pero en verdad nada de lo que dicen se corresponde con la realidad.

Esto ocurre en ejemplos como el pedir que se describa al ‘Rich Uncle Pennybags’, nombre que recibe el personaje que aparece en el famoso juego de mesa ‘Monopoly’. La mayoría responderá que es un señor mayor con mostacho blanco, chistera, bastón y un monóculo. Y ahí está el error, debido a que el mencionado personaje nunca ha llevado monóculo, ni en todas las décadas que el juego lleva comercializándose, ni en las diferentes ediciones que de él se han sacado.

Otra situación que acabó convirtiéndose en una famosísima leyenda urbana es la que ocurrió tras la emisión del programa ‘Sorpresa, Sorpresa’, el 5 febrero de 1999, en Antena 3. Pocos días después un oyente llamó a un famoso programa radiofónico que se emitía de madrugada preguntando sobre algo que le habían comentado que salió en el programa y que tenía que ver con el cantante Ricky Martin (y ya sabes cómo sigue la historia).

En los siguientes días otros programas –tanto de radio como de televisión-, así como la prensa escrita, se hicieron eco del tema y numerosísimos fueron los testimonios de personas que llamaban, escribían o entrevistaban y que aseguraban haberlo visto. Eso sí, según quién lo explicaba cambiaba un detalle: para unos era un tarro de mermelada, para otros crema de chocolate, otros decían mantequilla e incluso se dijo que era foie gras.

En realidad jamás ocurrió y no existe ni una sola imagen de ese episodio que tantísimas personas aseguraron haber visto y que hoy en día, dos décadas después, se ha convertido en una de las leyendas urbanas más famosas que se comparten.

Mandela (aún) no había muerto

Y es que para este tipo de situaciones, en los que un grupo numeroso de personas aseguran haber sido testigos de algo que en realidad nunca ha pasado, se habla del término 'efecto Mandela', que fue acuñado por Fiona Broome -escritora e investigadora de hechos paranormales- tras enterarse en 2010 que el líder sudafricano seguía con vida, ya que ella estaba convencida que éste había muerto en una cárcel durante la década de los años ’80.

Tras hablar con varios conocidos suyos, todos coincidían en el dato que ella decía e incluso había quien aseguraba que recordaba haber visto la noticia por televisión. Evidentemente Mandela no había fallecido cuando todas estas personas creían –no murió hasta 2013-, pero esta incertidumbre de lo que había sucedido al compartir ese ‘falso recuerdo’ intrigó a Fiona Broome –a quien, por otra parte, le apasionaba este tipo de asuntos e intrigas-.

Así fue como acuñó el término, lo popularizó a través de su blog y empezó a buscar otros falsos recuerdos que la gente compartía habitualmente en internet. Uno de ellos fue el mencionado sobre el personaje del Monopoly, otros tenían que ver con las protestas en la plaza de Tiananmen de Pekín en 1989, en el que un hombre se puso delante de un tanque e innumerables testimonios aseguraban recordar que fue arrollado por el carro de combate... cosa que tampoco ocurrió.

Otro de los hechos que la mayoría de personas dan como cierto tiene que ver con el mundo del cine y la mítica película ‘Casablanca’. La mayoría de personas aseguran que una de las frases que se pronuncian durante el film es la de ‘Tócala otra vez, Sam’, pero tanto en la versión original como en los múltiples doblajes no se dice tal cosa en ningún momento.

En España tenemos otro 'efecto Mandela' que también es sumamente famoso: el de los centenares de personas que aseguran haber seguido en directo a través de la televisión el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. En realidad nunca se transmitió en directo por televisión, sino que ese recuerdo surge de haber visto las imágenes en diferido en las noticias y la infinidad de veces que se han emitido posteriormente.

El 'efecto Mandela' cuenta con toda una legión de seguidores que, a través de Reddit –el agregador de noticias más popular de la red-, van publicando y compartiendo esos falsos recuerdos que tienen sobre hechos que en realidad no han ocurrido y que pueden ir desde asegurar que el logo de una famosa hamburguesería era originalmente diferente a como hoy en día es –cuando en realidad no ha cambiado-, actores que muchas personas aseguran que los han visto en alguna serie o película concreta –y donde no hay ni un solo vídeo en el que aparecen- e incluso sobre el baile de una vocal en el nombre de una serie de dibujos animados.

No se sabe a ciencia cierta el motivo por el que ocurre este curioso fenómeno, pero un gran número de expertos apuntan a que muy posiblemente sea debido a que poseemos una memoria que es constructiva y no reproductiva o, por decir de otro modo, a que nuestra memoria va recopilando información que nuestro cerebro se encarga de almacenar, pero no lo reproduce exactamente tal y como lo hemos visto o vivido sino cómo creemos que ha sido.

En esa recopilación de información sobre un hecho, a la hora de hacer la reconstrucción, lo que hacemos es tomar referencias y datos que habíamos escuchado decir a otros, ya sea a través de conocidos nuestros, internet o medios de comunicación.