Difalia: cuando vives con dos penes

"Hola. Me llamo Double Dude (Pseudónimo) y vivo con dos penes de 25 centímetros y totalmente funcionales". Así comenzó una de las primeras charlas de @DiphallicDude, un joven estadounidense, en la red social Reddit, en la que publicaba fotografías de sus genitales y la intención de resolver cualquier duda y pregunta.

El joven padece de difalia, una anormalidad congénita que afecta a uno de cada 5,5 millones de hombres en el mundo y que se produce en la quinta semana de gestación cuando una lesión, estrés químico, o el una mutación genética obstaculizan la separación del tubérculo genital en la formación natural del pene. Los afectados tienen un gran riesgo de padecer espina bífida.

La difalia puede ser parcial (solo se duplican parcialmente los glandes o los penes sin uretra) o total, con la funcionalidad completa de ambos miembros. Es el caso del joven norteamericano, que relató posteriormente en el libro 'Double header: my life with two penises' sus experiencias, sus miedos y sus limitaciones.

“Mis padres me dejaron muy claro que no debería decirle a otros que tenía dos penes (...) Recuerdo a mi madre diciéndome que nunca jugase a los ‘médicos’ con mis amigos".

La difalia produce importantes complicaciones genitourinarias que requieren atención quirúrgica (dificultades para orinar y disfunción eréctil), aunque en el caso de la duplicación completa pueden llegar a ser menores. Es sobre todo es el rechazo y el morbo social el que impiden o complican la vida del afectado, según relata el propio @DiphallicDude

El joven relata que puede orinar y eyacular por ambas vías. Se reconoce bisexual y dice que su dignidad le impide rentabilizar su condición en la industria del porno.

El caso del joven DD es llamativo pero no el único: hay documentados unos 100 pacientes en la historia. El primer caso del que se tiene noticia es del año 1609. En el 2006 un joven empresario indio de 26 años solicitó al sistema nacional de salud que le extirparan su segundo pene para poder casarse y llevar una vida sexual normal.