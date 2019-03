Diez formas fáciles y divertidas de tener memoria de elefante

Si estás cansado de hacerte un croquis para recordar dónde dejaste las llaves de casa, la cartera o el móvil -ojalá a todos ellos se les pudiese llamar para descubrir su escondite-, en ocasiones no recuerdas ni el título del libro que acabas de leer o estás todo el día bolígrafo en mano apuntándote todas las tareas que tienes que hacer para que no se te olviden, toma nota de estas actividades. Son fáciles y originales, las puedes hacer cada día y acabarás con esos molestos lapsus mentales sin apenas esfuerzo. Más bien, disfrutando de la vida.

1. Duerme. Dormir es la mejor forma de cuidar de tu salud mental y física. La cura perfecta para reactivarte y empezar el día lleno de energía. No descansar las suficientes horas -se recomienda una media de 8 horas para jóvenes y adultos- puede afectar tanto a la capacidad para almacenar memorias como a la de ser capaces de recordarlas al día siguiente. Ponte cómodo y duerme a pierna suelta, ejercitarás tu cerebro más de lo que crees.

2. Lee. Como se suele decir, quien tiene un libro tiene un tesoro. Pero éste no lo escondas bajo tierra ni en una isla remota y trata de echarle una ojeada cada día. Leer nos ayuda a mejorar la imaginación, el vocabulario, el sentido del humor, la inteligencia, el pensamiento analítico, la capacidad de concentración, y, cómo no, la memoria. El seguimiento, reflexión y recuerdo de las historias que leemos, además de ser una agradable vía de escape de tu día a día, es un camino esencial para superar esa memoria de pez que tantos problemas te trae.

3. Escucha música. Al escuchar tu álbum preferido se ponen en marcha los dos hemisferios del cerebro, una actividad bastante inusual que resulta muy beneficiosa para su desarrollo. Cierto, como podrás imaginarte no vale cualquier música, los expertos recomiendan la clásica para dar un mayor impulso a la capacidad cerebral.

4. Escala un árbol. Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Florida encontró que hacer actividades infantiles como correr descalzo, arrastrarse por el suelo o trepar a los árboles, pueden aumentar nuestra memoria funcional, que es aquella que utilizamos, entre otras cosas, para recordar números de teléfono, direcciones o nombres. Ya sabes, cuando te presenten a alguien y no seas capaz de recordar como se llama, trepa al árbol más cercano y baja con las ideas claras.



5. Disfruta de los thrillers. ¿A menudo te ocurre que te hablan de una película que has visto y no recuerdas nada sobre la trama, los personajes o incluso de aquel 'impactante' final? Probablemente es porque no era de suspense. Al menos así lo asegura un estudio elaborado por científicos estadounidenses, según el cual, en los momentos de tensión de este tipo de filmes nuestros cerebros ponen en marcha la visión de túnel, gracias a la cual se mejora la capacidad de recuperación de recuerdos.

6. Ríete (a carcajadas). Cuando pasamos un buen rato de risas hacemos que disminuyan los niveles cortisol -la conocida como 'la hormona del estrés'-, responsables de las pérdidas de memoria al dañar las conexiones entre las neuronas cerebrales, asegura un estudio llevado a cabo en la Universidad de Loma Linda en California. “El acto de reír (o simplemente de disfrutar del humor) aumenta la liberación de endorfinas y dopamina en el cerebro, lo que provee una sensación de placer y recompensa”, explicaba Lee Burk, coautor de la investigación.

7. Juega. Realizar ejercicios de entrenamiento cerebral haciendo sudokus, crucigramas, sopas de letras o con aplicaciones específicas en las que se pone a prueba tu ingenio, ayudan a desarrollar y mantener la memoria.

8. Mastica chicle. No es broma. Al mascar ponemos en marcha los músculos de la mandíbula, lo que aumenta el flujo de oxígeno al cerebro lo que hace que éste se ponga a tope de trabajo e impulse tu memoria. Mascar chicle en época de exámenes puede ser mucho más beneficioso que una buena chuleta.

9. Relájate. Tómate un momento de relax e inspira y espira profundamente. Esto llena los pulmones y nos hace expulsar el aire viciado. ¿Relajante verdad? Con este sencillo ejercicio damos oxígeno renovado a nuestro cerebro, algo imprescindible para que funcione correctamente y, además, se generen nuevas células cerebrales que te ayudarán a codificar la información. Dale aire a tus ideas lo más a menudo que puedas.

10. Practica ejercicio. Salir a correr, ir al gimnasio, nadar, montar en bicicleta o simplemente caminar “ayudan a combatir desde enfermedades del corazón hasta la diabetes o accidentes cerebrovasculares y también aumenta la capacidad de nuestra memoria”, asegura Ella Walker en BT.

Lo mejor de todo, cuando hacemos deporte nos tenemos que mantener hidratados. Nuestro cerebro está formado por un 75% de agua y si nos deshidratamos encoge de tamaño dañándose nuestras capacidades cognitivas. Beber al menos un litro de agua al día será la forma más sencilla y refrescante de reponer fuerzas y mantener nuestra memoria y cuerpo en plena forma.