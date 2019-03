Derriban el mito de que tomar una aspirina al día nos hace vivir más años

Al igual que sucede con los chatos de vino, existe la creencia universalmente aceptada de que tomar una aspirina diaria es bueno para la salud, ya que este sencillo acto ayudaría a prevenir ciertas enfermedades. Sin embargo, según un reciente estudio, no dejaría de ser un mito bastante alejado de la verdad: si bien tampoco parece ser perjudicial para la salud, este tratamiento preventivo no tendría efecto positivo alguno en nuestra salud venidera.

En un gran ensayo clínico internacional llevado a cabo con la participación de casi 20.000 personas (16.000 en Australia y cerca de 3.000 en Estados Unidos), los responsables del estudio determinaron que una dosis baja al día de aspirinas en adultos sanos sin problemas cardiovasculares previos no sirve de nada. Según los tres artículos publicados en el The New England Journal of Medicine en el que se recogían las conclusiones del ensayo, el consumo de aspirina no prolonga la vida sana e independiente (sin demencia o alguna discapacidad física) de sus consumidores.

Para llegar a estas conclusiones, el estudio dio el pistoletazo de salida en el ya lejano año 2010, y contaba con la ayuda de participantes de 70 años de edad en adelante. En el momento de inscribirse, los participantes de ASPREE (que es como se ha denominado a este gran ensayo internacional) no podían padecer demencia o discapacidad física y, por supuesto, debían estar libres de cualquier enfermedad que les hiciera tomar aspirinas previamente.

“Los datos clínicos señalan los beneficios de la aspirina para prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en personas con enfermedades vasculares como la enfermedad de la arteria coronaria”, explica Richard J. Hodes, director del NIA y uno de los responsables de ASPREE. “La preocupación ha sido la incertidumbre sobre si la aspirina es beneficiosa para personas sanas sin esas enfermedades. Este estudio muestra por qué es tan importante realizar este tipo de investigación, para que podamos obtener una imagen más completa de los beneficios y riesgos de la aspirina entre las personas mayores sanas”, sentencia.

Lo cierto es que los datos que se desprenden del estudio apenas dejan lugar a las dudas: de los participantes que tomaron una aspirina diaria, el 90’3 % permanecieron con vida durante el estudio; aquellos seleccionados para tomar un placebo también sobrevivieron, en un 90’5 % de los casos, lo cual indica que la aspirina no influyó en la vida de aquellos que la tomaron.