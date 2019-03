¿Cuál fue la primera canción del verano?

La lista con los 20 temas más exitosos de todos los tiempos

El verano no llega hasta que no hay un himno que suena en todas las fiestas de forma incesante. La conocida revista Billboard ha realizado una selección de las canciones que más triunfaron en la época estival. Éxitos que van desde Nat King Cole a The Beach Boys pasando por Justin Timberlake. Aquí en España, según el fallecido crítico Joaquín Luqui, la primera canción del verano fue Juanita Banana de Luis Aguilé.