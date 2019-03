Crean una tirita anticonceptiva que funciona como la tecnología de una vacuna de la gripe

La tecnología que emplea fue desarrollada originalmente para vacunar contra la gripe. Consiste en un parche que, al aplicarse sobre la piel, libera unas agujas microscópicas que se desprenden y permanecen semanas bajo la superficie de la piel liberando levonorgestrel, un fármaco que inhibe la ovulación, y que también forma parte de la "píldora del día después". Como las microagujas están hechas de polímeros biodegradables, el cuerpo termina por absorberlas.

"Existe un enorme interés por encontrar nuevas opciones anticonceptivas eficaces a largo plazo", explica Mark Prausnitz, profesor de Ingeniería Biomolecular y coautor del estudio que publica hoy Nature Biomedical Engineering. "Nuestro parche se aplica en la piel durante cinco segundos, es indoloro, y evita la concepción durante al menos un mes ", añade Prausnitz, que asegura que sería mucho más sencillo de usar que el popular dispositivo intrauterino o DIU, que debe ser introducido en el útero por un profesional de la salud. A su juicio, también supera en ventajas al implante anticonceptivo, es decir, a la colocación debajo de la piel del brazo de cilindros de progestágeno que espesan el moco del cuello uterino para impedir que el óvulo y los espermatozoides se encuentren.

De momento la "tirita" solo ha sido probada en ratones. Prausnitz y sus colegas tienen ya en su poder un parche experimental adaptado a humanos, que empezará a ser testado en breve. Con objetivos más ambiciosos, ya que están intentando ampliar su efectividad de tal manera que un solo parche contenga suficientes hormonas para surtir efecto anticonceptivo durante seis meses. Según asegura Prausnitz, si se logra la tecnología resultará especialmente útil en países donde el acceso a los servicios sanitarios está muy limitado para las mujeres. "Como las microagujas son, por definición, pequeñas, estamos limitados en cuanto a la cantidad de fármaco que podemos incorporar, pero lo intentaremos", asegura el investigador.

En cuanto al precio, aunque aún es pronto para estimar los costes de una producción masiva, Prausnitz vaticina que serán muy baratos, lo suficiente para usarlos en países en vías de desarrollo.

Artículo: Wei Li, et al., "Rapidly separable microneedle patch for the sustained release of a contraceptive," Nature Biomedical Engineering, 2019).