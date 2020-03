La epidemia del Coronavirus dispara multitud de mensajes falsos, en algunos cosas provocados por el nerviosismo y la necesidad de encontrar remedios que ayuden a no enfermar, y en otros casos, para generar un beneficio directo del pánico sobre el Coronavirus. Estas noticias falsas corren también como una epidemia en redes sociales y WhatsApp es la red más veloz por donde se propagan.

¿En qué consisten estos bulos?

Normalmente abordan el origen del Coronavirus, o bien las supuestas medidas de prevención, historias de enfermos o sobre la enfermedad en sí. Uno de ellos saltó desde las redes a las manos de la Guardia Civil hace unos días, donde denunciaron el mensaje que circula por WhatsApp en su cuenta de Twitter.

El bulo suplanta el perfil del Ministerio de Sanidad para dar supuestas recomendaciones además de un enlace para vender mascarilla. Se trata de una estafa: «#NiCaso a este mensaje que circula por #Whatsapp».

Además de esta alerta que la Guardia Civil no ha querido pasar por alto, existen otros mensajes que no son reales y que habitualmente se comparten por WhatsApp. En este caso la OMS ha querido desmentir otros bulos como por ejemplo:

El frío y la nieve no matan el Coronavirus

A lo que la OMS replica: “La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5° y 37°, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo Coronavirus o acabar con otras enfermedades”. Así que si recibes este mensaje u otro similar no hace falta que te vayas a la sierra ya que las circunstancias meteorológicas fuera de tu cuerpo no eliminan este patógeno.

No te transmite a través de picaduras de mosquitos

O al menos no existe ninguna prueba que demuestre que los mosquitos sean los portadores de la enfermedad. El virus es un virus respiratorio, por lo tanto se transporta a través de las gotas respiratorias cuando una persona con Coronavirus estornuda, tose o a través de la saliva o segregaciones nasales.

No viaja a grandes distancias

El Coronavirus se propaga principalmente en pequeñas gotas de saliva que se expulsan al toser o estornudar, siendo demasiado pesadas para propagarse a grandes distancias. Por lo tanto, se puede decir que no se propaga de forma veloz en grandes distancias. En hilo con esto, una de las medidas es intentar estar separado a más de un metro de otra persona, distancia adecuada para evitar el contagio por medio de un estornudo o tos.

El secador de manos no mata al virus

El secador de manos no mata al virus, estos aparatos al contrario pueden servir para propagarlo si se encuentran en lugares públicos y son compartidos, no tanto por su funcionalidad, sino por el sudor de una mano a otra. Así que si vas a utilizar un secador de pelo de un baño público o de un hotel es recomendable lavarse bien las manos antes y después de su uso.

La orina infantil y la cocaína no matan el virus

Totalmente falso, ambas medidas de prevención no son como tal y no matan las bacterias. Si en estos días has recibido alguna recomendación para salvarte de las bacterias a través de la orina infantil o del consumo de cocaína no es cierto. Al contrario ambas medidas pueden contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. En el caso de la cocaína por la manipulación y la forma de consumo, nasal, puede ser una vía propagación.

Los antibióticos y vacunas contra la Neumonia no son efectivos

El uso de estos medicamentos no evitarán el contagio del Coronavirus, ya que están pensados para otro fin que no es compatible con el virus Covid-19, ni curarán al enfermo que lo haya contraído. Los antibióticos son eficaces contra las bacterias, pero el virus sigue ahí y la única recomendación que hay hasta la fecha para aquellas personas que sospechen que puedan estar infectadas es llamar al teléfono de asistencia médica espcial para el Coronovirus y seguir las recomendaciones médicas. El COVID-19 es tan nuevo y diferente que es necesario desarrollar una vacuna específica, en la que ya se está trabajando con el apoyo de la OMS.

Comer ajo y el Aceite de sésamo no eliminan la bacteria

La OMS no ha demostrado en ningún momento que el ajo y el aceite de sésamo tengan propiedades que protejan del virus Corid-19 o que directamente lo maten si se esparce por la piel. Ambos son saludables para otros fines, pero en ningún momento están relacionados con el Coronavirus.