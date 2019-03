Comprobado: si quieres convencer por WhatsApp, mejor envía un audio o un vídeo

Muchos que no son demasiado aficionados a las notas de voz o los vídeos prefieren comunicarse con sus contactos de WhatsApp a través de texto. Sin embargo, de acuerdo a los resultados de una reciente investigación, los mensajes escritos no son la mejor manera de expresar nuestras opiniones a otras personas. Al menos, si queremos convencerles.

El trabajo, publicado en 'Psychological Science', sugiere que comunicar tus argumentos a través de un audio o un vídeo te hará parecer más razonable que si los escribes. Además, tus interlocutores los tendrán más en cuenta que si sólo los leen en la pantalla del móvil.

Firman el estudio un equipo de investigadores de las Universidades de Chicago y California en Berkeley, que contaron con la colaboración de unos 300 voluntarios. Los participantes debían ver, escuchar o leer argumentos sobre distintos temas como la guerra o los estilos musicales. Después, les pidieron que juzgaran a la persona que había transmitido la idea.

Si bien todos los participantes tendían a deshumanizar al dueño de pensamientos contrarios a los suyas, es decir, a considerarle con escasa capacidad para pensar o sentir, aquellos que habían oído sus ideas a través de un vídeo o una grabación de audio eran menos despreciativos que los voluntarios que solo las leían.

Así, cuando las personas comunican sus creencias oralmente parecen más razonables a los ojos de los demás, incluso más humanos, según los autores del trabajo. Pero las mismas afirmaciones quedan desprovistas de humanidad cuando se expresan, simplemente, a través de texto.

No es la primera vez que estos investigadores lo comprueban. Ya realizaron otro estudio el año pasado en el que demostraron que cuando escuchamos ideas políticas contrarias a las nuestras somos más comprensivos que si solo las leemos. “Cuando dos personas tienen creencias opuestas, hay una tendencia no solo a reconocer una diferencia de opinión, sino también a denigrar la mente del otro”, explicaban.

Como en el proceso comunicativo a distancia no podemos obtener información sobre nuestro interlocutor y su personalidad, la deducimos de ciertos signos. Así, mientras que la voz y las imágenes transmiten algunas pistas sobre la otra persona, el texto no las recoge. Por eso no sólo no convencemos con mensajes escritos de WhatsApp, sino que estos pueden dar lugar a malentendidos...