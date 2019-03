Las células no son como los políticos: sí pactan y logran acuerdos

Para decidir qué movimientos ejecutan y en qué dirección se desplazan, las células no actúan individualmente: intercambian información y deciden colectivamente qué hacer.

Es lo que se desprende de dos nuevos estudios realizados por investigadores de las universidades estadounidenses de Emory, Johns Hopkins, Yale y Purdue. A partir de sus experimentos con tejidos de roedores, los científicos han comprobado que las células "hablan con las vecinas y contrastan las notas que tienen unas y otras sobre las señales químicas de su entorno” antes de ejecutar cualquier movimiento, como si entraran en un debate previo a pasar a la acción.

El intercambio de información les ayuda a tomar decisiones colectivas más correctas que las que tomarían a nivel individual, según muestran los resultados. "Las congregaciones de células, trabajando en grupo, podían detectar diferencias asombrosamente pequeñas en los gradientes de concentración de moléculas como el factor de crecimiento –del orden de 498 moléculas en comparación con 502 moléculas- en diferentes lados de una sola célula", explica Ilya Nemenman, biofísico y coautor del estudio.

Esto convierte a las células en detectores no ya óptimos sino “superóptimos, que incluso desafían las leyes de la naturaleza”, añade el investigador. Un grupo de solo tres células bien comunicadas ya se puede considerar una unidad de medida superprecisa. “La conversación es la clave”, matiza Nemenman.

Los científicos descubrieron asimismo que la comunicación entre células funciona de manera similar al juego infantil del teléfono, en el que cada jugador susurra un mensaje a la persona más cercana y este va viajando de un sujeto a otro sufriendo cierta distorsión a lo largo del camino.

Los resultados del trabajo de Nemenman y sus colegas, publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', resultan de gran utilidad si tenemos en cuenta que el desplazamiento o migración celular es un proceso esencial tanto para la formación de órganos y tejidos en el feto como para la cicatrización de las heridas, el movimiento de los microbios en un proceso infeccioso o la metástasis en casos de cáncer.

Esta no es la primera noticia de que las células cooperan. Hace unos años se identificó en las bacterias un proceso bautizado como 'quórum sensing', según el cual los microbios esperan a forman un grupo suficientemente representativo antes de mover ficha y actuar. En concreto, cada bacteria libera un puñado de sustancias químicas, y solo cuando la concentración indica que se ha alcanzado un número de individuos lo bastante importante (quórum) inician juntas un nuevo comportamiento. Toda una lección de participación democrática