¿Caducan realmente las medicinas cuando señala su envase?

La Ley del Medicamento obliga a incluir la fecha de caducidad en el etiquetado de cualquier medicina. Es decir, la fecha que señala el final del periodo durante el cual el producto farmacéutico mantiene la composición y la actividad de su principio activo al 100%. No es, por tanto, una fecha que indique cuándo es peligroso o ineficaz, simplemente señala cuándo se pierden todas las condiciones de partida. Para la industria un medicamento que haya perdido solo el 1% de sus propiedades tras unos meses es un medicamento caducado.

Por lo tanto, es el fabricante el que se responsabiliza a la hora de etiquetar sus productos y según las condiciones marcadas por él mismo en su proceso de fabricación: no hay una entidad independiente que verifique la caducidad de los miles de compuestos de venta al público. Como el responsable es el fabricante, éste no se pillará los dedos y marcará una fecha con unos márgenes de seguridad lo suficientemente amplios para asegurar sus propiedades con las condiciones de conservación más adversas y ser rentable económicamente.

Además, en base a las recomendaciones de la OMS, desde 1982 se establece una fecha de caducidad máxima de cinco años para todas las especialidades farmacéuticas, aunque algunas aguanten mucho más. Cuando la fecha de caducidad coincida entonces con la de fabricación más un lustro ya sabes que este compuesto, bien conservado, puede durar bastante más.

La Asociación Médica Americana (AMA) concluyó ya hace una década que la vida útil de la mayoría de los medicamentos es mayor que su fecha de caducidad. No fue una conclusión circunstancial. El departamento de Defensa encargó un estudio a la Agencia de la alimentación y del medicamento americana (FDA) para ahorrar costos en los suministros de farmacéuticos de todo el ejército norteamericano. La idea era calcular la vida útil real para aumentar el 'stock' y el almacenaje.

Más de 3.000 compuestos de 120 medicamentos diferentes de todas las formas farmacéuticas fueron evaluados por el Shelf Life Extension Program, la primera vez que una entidad independiente a las grandes corporaciones farmacéuticas se preocupaba por la fecha real de caducidad de los medicamentos.

El resultado fue revelador: el 88% de las medicinas mantuvieron todas las propiedades de su principio activo hasta seis años más que la fecha indicada por el fabricante. Contando que el estudio evaluó también aquellas que tienen formas farmacéuticas líquidas, como las soluciones inyectables, suspensiones o jarabes, que no son tan estables como las formas sólidas, comprimidos o cápsulas con cubiertas entéricas.

El propio vicepresidente de Bayer ha reconocido que son bastante conservadores con la fecha de caducidad de la aspirina: dos años. Y eso a pesar de que en estudios de la propia empresa han demostrado su efectividad con el 100% de propiedades cuatro años después de su fecha de fabricación.

Por lo general si el medicamento está bien envasado, no se abre, no es un líquido, suspensión o ungüento (nitroglicerina, insulina, gotas oftálmicas y antibióticos en forma líquida), no necesita refrigeración (vacunas, productos biológicos o sanguíneos) y se almacena sin luz y sin humedad no perderá sus propiedades hasta bastante después de la fecha de caducidad. Eso sí, en tratamientos muy específicos o vitales hay que respetar la fecha en la que el fabricante garantiza el 100% de cualidades del principio activo.

Un consejo final: los medicamentos no se deben almacenar en el cuarto de baño, lo cual es uno de los errores por los que los fabricantes son bastante laxos con la caducidad. Las condiciones de humedad y temperatura son peores que en cualquier otra estancia de la casa. El mejor sitio es aquel que tenga una temperatura más fresca y estable, con poca humedad y fuera del alcance de la luz solar. Allí la mayoría de tus medicinas seguirán siendo eficaces más allá de la fecha de caducidad impuesta por el fabricante.