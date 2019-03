Bob Dylan sirve de inspiración a los estudios biomédicos

Una investigación, iniciada en el año 2014 por un equipo de científicos del Instituto Karolinska (Suecia), contempla que las menciones a Bob Dylan en estudios biomédicos han aumentado de forma exponencial desde 1990 como parte de una apuesta a largo plazo.

¿De qué manera se citan las canciones de este artista en las investigaciones biomédicas?

Los científicos del Instituto Karolinska realizaron una búsqueda de todos los títulos de canciones, así como de los álbumes de Dylan en mayo de 2015. Asimismo, también llevaron a cabo una segunda búsqueda con objeto de encontrar títulos modificados de sus canciones más famosas. Esta particular exploración dio como resultado que 213 de 727 referencias citaban de forma inequívoca a Bod Dylan.

Los primeros registros, señala el estudio, hacen su aparición en 1970 en la revista Journal of Practical Nursing, tan solo ocho años después de que el músico publicara su primer disco bautizado como "Live Radio Session" (1962). A partir de mediados de los 70s, las citas disminuyen. Sin embargo, a partir de 1990 sufre una subida constante e imparable, a la luz de los resultados.

Entre las canciones más citadas por los estudios biomédicos se encuentran: "The times they are a-changin" (que da nombre al disco, publicado el 13 de enero de 1964), citada en un total de 195 artículos y, la famosísima "Blowing in the wind" (del álbum The Freewheelin' Bob Dylan, lanzado en 1963) que aparece en 36 investigaciones.

Como curiosidad, en la prestigiosa revista científica Nature se encontraron no menos de seis artículos con versos de Dylan. Entre las curiosas citas de los estudios pueden encontrarse títulos como "Knockin’ on pollen’s door" (en referencia a la original Knockin’ on heaven’s door) o "Like a rolling histone" (en referencia a Like a rolling stone).

"Está claro que el gran catálogo de canciones de Bob Dylan ha supuesto una fuente de inspiración para los científicos médicos", explican los autores. Aparte de ello, las evidencias encontradas en su música también sugieren que Dylan tiene un gran respeto por la profesión médica.

Pueden localizarse entradas como: "Ojalá hubiera sido médico / Puede que hubiera salvado algunas vidas que se han perdido / Puede que hubiera hecho algo de bien en el mundo / En lugar de quemar cada puente que he atravesado" ("I wish I'd have been a doctor / Maybe I'd have saved some life that had been lost / Maybe I'd have done some good in the world / 'Stead of burning every bridge I crossed") en la canción Don't Fall Apart On Me Tonight.