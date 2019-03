Beber alcohol con moderación también afecta a tu cerebro (y te explicamos por qué)

Decía Sancho Panza que él bebía cuando tenías ganas o cuando le ofrecían, aunque no le apeteciera, “por no parecer o melindroso o malcriado”. Lo que no sabemos es si el popular personaje de Miguel de Cervantes seguiría aceptando copas con esa ligereza tras saber que un reciente estudio asegura que “el consumo de alcohol, incluso a niveles moderados, está asociado con resultados adversos para el cerebro”.

Es de sobra conocido que el consumo excesivo de alcohol es perjudicial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud asegura que “cada año se producen 3,3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones”. Sin embargo, no se conocen tanto los riesgos a largo plazo de beber con moderación.

Según los autores de este nuevo estudio, que ha sido publicado en The British Medical Journal, beber con moderación, lo que correspondería a entre 72 y 144 gramos de alcohol a la semana (aproximadamente 2 cervezas al día), “ha sido visto históricamente como algo inofensivo” e incluso diversos estudios han señalado que puede tener un efecto protector contra el deterioro del cerebro.

Sin embargo, este equipo de investigadores de Oxford consideraba que estas afirmaciones no eran del todo consistentes, así que recopilaron datos sobre el consumo de alcohol de 550 participantes (no alcohólicos) durante 30 años y les realizaron resonancias magnéticas cada cierto tiempo para analizar cómo se asocia el consumo de alcohol con la evolución estructural y funcional del cerebro.

Los científicos diferenciaron a los participantes entre abstemios, que no consumen alcohol, bebedores ligeros, que beben menos de 7 unidades de alcohol a la semana, y bebedores moderados, que beben entre 14 y 21 unidades a la semana. Correspondiendo cada unidad a una bebida con 8 gramos de alcohol, lo que coincide aproximadamente con una cerveza de cuarto.

Tras analizar los resultados los investigadores concluyeron que “no hay pruebas de que el consumo ligero de alcohol tenga un efecto protector en la estructura o función cerebral”, pero también observaron que “entre los bebedores moderados hay una mayor probabilidad de desarrollar una atrofia del hipocampo”.

Los investigadores señalan las “importantes implicaciones de salud pública” de sus resultados, ya que “casi la mitad de los hombres y una cuarta parte de las mujeres de la muestra estaban bebiendo en este rango”.

Por eso, los científicos aseguran que sus hallazgos deberían servir para reforzar “la reducción de los límites de seguridad” y “ponen en tela de juicio” las actuales directrices que sugieren que hasta 21 unidades por semana es seguro para los hombres, cuando sus resultados indican que estas cantidades pueden no serlo.

En España las recomendaciones sanitarias indican que el consumo de alcohol no debe superar las 21 unidades semanales, pero la unidad de alcohol se define como aquella bebida con 10 gramos de alcohol, en lugar de los 8 gramos que se han utilizado como referencia en este estudio.