‘Medicina sin engaños’: guía para no dejarte la salud ni los ahorros en pseudociencia

Mulet, autor de la exitosa 'Comer sin miedo', critica en su nuevo libro el uso del psicoanálisis o la homeopatía como sustitutos del tratamiento médico, y recurre al rigor científico para justificar que, ante un problema de salud, debemos hacer caso a los profesionales:

"Este libro no va a sustituir la información que te pueda dar un doctor, ni mucho menos; la idea es diferente. En cambio, sí te puede servir para evitar que te pongas en malas manos y que confíes en quien no debes, dejándote la pasta, la salud o la vida por culpa de un pseudomédico, curandero o charlatán, que te promete una solución a tus problemas que la ‘ciencia oficial’ todavía no ha encontrado", explica.

'Medicina sin engaños' se estructura en tres partes:

1. MEDICINA

En este apartado, Mulet retrocede en el tiempo para recordar cómo era la medicina antes del método científico, la problemática en el uso de cadáveres y los errores por renunciar a la experimentación.



Avanza luego hasta la llegada de la higiene, las vacunas, los antibióticos y la medicina y profundiza en los completos ensayos que debe superar un fármaco para salir al mercado.

También hace un repaso de los diferentes modelos de sanitarios que existen en el mundo para analizar cuál es el más conveniente, y finaliza este primera parte del libro con un repaso de los oscuros episodios que han ido acentuando la actual desconfianza hacia la medicina.

2. PSEUDOMEDICINA

El autor dedica esta segundo apartado A la aparición de la pseudomedicina y a entender su confianza en ella pese a que no cuenta con base científica ni es capaz de superar ensayos clínicos. Reflexiona aquí sobre el problema que supone confundirla con la medicina de verdad.

3. PSEUDOMEDICINA Y ENGAÑOS VARIOS

La tercera parte de ‘Medicina sin engaños’ profundiza ya en las carencias de las pseudociencias más populares: homeopatía, terapias, medicinas naturales, medicinas orientales, osteopatía y la infinidad de alternativas en la lucha contra el cáncer.



Mulet desmonta todos los argumentos que defienden su efectividad, alerta sobre los problemas que pueden suponer para tu salud e insiste en la intención última de los pseudomédicos de lucrarse a costa de la desesperación del enfermo.