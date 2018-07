WhatsApp te avisará así cuando recibas un link sospechoso

La nueva versión 2.18.206 de WhatsApp debería haber traído consigo una importante novedad para combatir el spam y los enlaces sospechosos que inundan cada día la herramienta de menajería instantánea. Sin embargo, tal y como explica WABetaInfo en su blog, por razones de desarrollo, esta opción aún no está disponible.

El funcionamiento es muy sencillo y completamente pasivo para el usuario. Cuando alguien te envía un enlace que WhatsApp interpreta que puede llevar a algún lugar malicioso, te avisa con una primera advertencia en un recuadro en rojo: “Link sospechoso”.

Link sospechoso | WABetaInfo

En el caso de que el usuario decidiera entrar en ese link sospechoso, el mensaje se amplía y te da algunas razones para que te eches para atrás y no entres. “Este link contiene caracteres inusuales. Podría estar aparentando ser otra página web. Aprende más”. Y, aun así, deja al usuario elegir entre volver atrás o ir hacia ese link.

Link sospechoso (ampliación) | WABetaInfo

Con este movimiento, WhatsApp busca dos cosas: por un lado, proteger a sus usuarios de los enlaces maliciosos que pululan por la aplicación y, en segundo término, protegerse a sí misma de las acusaciones de ser una plataforma insegura y en donde el spam campa a sus anchas. Pero, WhatsApp, si te sirve de consuelo, en la circulación de spam sin control alguno te gana Telegram por goleada.

Por último, cabe destacar que para saber si un link es sospechoso o no lo es, WhatsApp no enviará esos datos a sus servidores centrales, sino que lo analizará de manera local. Esto también asegura al usuario que los datos de los links que recibe no serán utilizados (a priori) para el análisis de los metadatos.