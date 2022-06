¿Tienes un iPhone antiguo? Esta función de iMessage te va a decepcionar

Hace unas semanas Apple presentaba a bombo y platillo las últimas novedades de iOS 16, su nuevo sistema operativo, que sin duda llegará con interesantes novedades. Una de ellas tiene que ver con iMessage, su aplicación de mensajería, el alter ego de WhatsApp para el universo Apple, que estrenará una función realmente útil, como es la de poder editar un mensaje ya enviado, algo que ya se puede hacer en otras apps, pero que se estrenará en esta el próximo mes de septiembre. Pues bien, esta excelente funcionalidad tendrá un sabor agridulce para algunos usuarios, sobre todo aquellos que cuenten con iPhone más antiguos, tal y como vais a poder comprobar.

Ojo a los iPhone más veteranos

Pues bien, ahora hemos conocido cómo se vería esta funcionalidad en un iPhone que no cuente con iOS 16, estos son los más veteranos de Apple, que se quedan con iOS 15, y que tienen al menos ya 5 años a sus espaldas. Pues bien, lo normal es que el mensaje editado se muestre en el chat como editado, en la parte inferior del mensaje. Veremos una burbuja con el mensaje ya editado, y debajo ese mensaje que nos dice que se ha modificado el contenido del mensaje. Pero en el caso de los iPhone más veteranos esto será algo bastante diferente y bastante extraño en su conjunto.

La nueva función de iMessage | Apple

Porque según hemos conocido gracias a 9to5Mac, que han podido tener acceso a esta funcionalidad, los mensajes editados no se muestran en estos modelos más antiguos como sería de esperar. Sino que recibirán dos mensajes, el original, y el editado. Vamos, verá dos burbujas, uno con el primer mensaje que se envió, y otro con el nuevo texto, y la anotación de “Enviado” para que seamos conscientes de que ha sufrido algún tipo de modificación en el camino. En estos móviles más veteranos la funcionalidad no será tal y como la podríamos imaginar, sino que en términos visuales será bastante catastrófica y en algunos casos será un sinsentido.

Los primeros móviles que no recibirán iOS 16 datan de 2017, por tanto, es evidente que no es algo que vaya a afectar a un gran numero de usuarios, pero sí que puede ser muy molesto para quienes todavía conservan su iPhone en perfecto estado. Todavía es pronto para pensar que esto vaya a quedar así, y que no sea posible un cambio por parte de Apple en iOS 16 que evite estos problemas, pero a día de hoy es lo que hay. Y será en detalles como estos en los que se demostrará la necesidad de actualizarse al nuevo sistema, para no ver los mensajes de esta manera tan extraña. Aunque esto implicará hacerse con un iPhone nuevo, que cuenten con el último sistema operativo.

La nueva versión de iOS llegará el próximo mes de septiembre junto a los iPhone 14. Unos móviles que este año estrenarán un nuevo modelo, el iPhone 14 Max, con una pantalla más grande. Y que en sus modelos Pro se deshará del desfasado notch, sustituyéndolo por una doble muesca que por fin nos brindará una pantalla de iPhone sin bordes.