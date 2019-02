Refrigerdating: así es la primera app pensada para ligar a través de tu nevera

Lo habitual en las aplicaciones de citas es navegar a través de un aluvión de fotos de cuerpo entero, retratos, exaltaciones de los encantos personales. Pero y si en lugar de un rostros sonrientes, bronceados, adornados con gafas de sol, en vez de cuerpos esbeltos, insinuados o explícitos, te encontraras comida. Y si vieras el fondo de una nevera, con sus baldas salteadas de yogures, fiambre, un queso abierto que le habla a media cebolla, un brick de leche rodeado de tomates, el tupper de lentejas que mira por encima de su tapa a los restos de pasta boloñesa abandonados en un plato.

Así son –no todas exactamente así– las imágenes que aparecen en la app Refrigerdating. Es la aplicación que ha desarrollado Samsung. Sí, Samsung, la del próximo Galaxy S 10, la de los televisores curvos de última generación. El negocio de la compañía surcoreana también implica vender neveras, un electrodoméstico que desde hace tiempo se ha vuelto inteligente. Pero se necesitan aplicaciones para explotar esta inteligencia.

Y aquí es donde entra el personal de Samsung radicado en Suecia. Un país donde casi la mitad de los hogares están habitados por adultos solteros y sin niños. La coyuntura es oro puro para poner a trabajar a un frigorífico bien capacitado. “Somos lo que comemos”, dijo el filósofo alemán Ludwig Andreas Feuerbach en el siglo XIX. Se refería a la influencia que tenía la mala alimentación de las clases pobres en su salud. Pero ahora muchos dietistas han rescatado la frase para colgársela como lema universal.

No solo eso. Lo que comemos define nuestro estilo de vida, insinúa parte de nuestras costumbres. ¿Se puede conocer a una persona por su comida? Probablemente el equipo de Samsung de Suecia pensó que no. Pero tampoco se puede conocer a nadie por un puñado de fotos calculadas en Tinder. Así que la comida también podía ser un buen anticipo de lo que es una persona.

Desde la oficina sueca de Samsung se pusieron a trabajar en un Tinder dirigido a las neveras inteligentes de la marca. Estas cuentan con una cámara que permite ver qué hay dentro sin tener que abrir. Los usuarios se pueden servir de esta cámara para subir a Refrigerdating una foto de los fundamentos de su alimentación. Lo que verán en la plataforma será básicamente otros fundamentos de la alimentación de otra gente. Con esta información tendrán que decidir si esa persona les gusta o no.

Después ya se llega a la fase de chatear y, por qué no, al intercambio de las fotos de cada uno. Pero la primera impresión la genera tu frigorífico. Esto no quiere decir que los usuarios vayan a mostrarse tal y como son. Puede que haya quien ordene sus baldas o haga la compra antes de la foto. Pero, ¿qué desea la gente ver en un frigorífico? No sabemos mucho sobre esta cuestión, aunque el sentido común dicta que desde luego hay cosas que la gente no desea ver. Un queso alfombrado de moho o cualquier tipo de ecosistema que se haya hecho fuerte probablemente desanimen a los futuribles amores.