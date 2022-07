¿Qué significa la alerta “Código de registro de WhatsApp solicitado”?

Es muy probable que alguna vez te haya saltado en la pantalla de tu teléfono móvil un aviso con el texto "Código de registro de WhatsApp solicitado". Lo habitual es no saber cuál es su significado, pero no hay por qué apurarse. Tu cuenta en esta red social sigue estando a salvo, aunque si nos pasa esto debemos de tener cuidado con los pasos siguientes que damos.

Puede que sea una medida de seguridad más o, por el contrario, que alguien se esté intentando pasar por ti tratando de vincular tu número de teléfono para su cuenta de WhatsApp.

El significado de la alerta "Código de registro de WhatsApp solicitado"

Lo normal será que quien esté detrás de esa notificación seas tú mismo y no haya ningún peligro. Bien porque te acabas de cambiar a un nuevo móvil o porque quieres vincular tu cuenta de WhatsApp a un dispositivo nuevo y necesitas pasar todos los datos como los contactos.

En este caso, lo único que tendrás que hacer es seguir los pasos de la aplicación para conseguir la vinculación y no te encontrarás con ningún inconveniente.

Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Puede ocurrir que alguien se haya despistado al introducir su número de teléfono en WhatsApp, o peor, que alguien esté intentando robar tu cuenta violando tu privacidad.

Ya se pueden mover tus datos de WhatsApp desde un móvil Android a un iPhone | Foto de Mourizal Zativa en Unsplash

WhatsApp tiene varias protecciones para evitar que roben tus datos, y ese código de registro es una de ellas, por lo que no debería de haber problema si sigues las indicaciones de la aplicación. Ese código es necesario para poder verificar el número de teléfono, así que si no lo compartes con nadie, tu cuenta estará a salvo. Es muy importante que ese código no salga de tu teléfono.

De cualquier forma, si quieres estar del todo seguro de que nadie accede a tus datos, puedes activar la verificación en dos pasos de WhatsApp. Puede que te siga apareciendo el mensaje de código de registro solicitado, pero tu cuenta estará más segura porque necesitarán un código PIN que solo tú sabrás.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así podrás marcar como no leídos los mensajes de WhatsApp que quieras responder más tarde