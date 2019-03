Portal, la app para mandar archivos grandes a tu móvil

Decidme, queridos lectores, ¿cuántas veces habéis metido un archivo en Dropbox, esperado a que se sincronizara, para abrirlo luego desde la app? Ah, que vosotros sois más de enchufarlo al ordenador. Vale, ese caso también me vale, porque es exactamente igual de rollo y de contraproducente.

Por fortuna, los creadores de Pushbullet, esa genial aplicación y extensión de navegador que sirve para mandar enlaces entre ordenador y dispositivos móviles, han dado con ese problema y le han puesto fin con su nueva app, que se llama Portal. Ojo, no hay que confundirlo con el fenomenal videojuego de Valve, pues esta aplicación sirve para transferir archivos de forma integral entre ordenadores y móviles con muy pocos pasos.

Es verdad que Pushbullet permitía enviar algunos archivos, como fotos o gifs, pero eran cosas muy pequeñas. Portal usa tu red local de wifi para enviar cosas gordas y pesadas. Al tener tu teléfono y tu ordenador en la misma red, la aplicación no se ve restringida en cuanto al peso de los archivos y todo depende de tu velocidad de descarga a la hora de bajarlo.

Así, el peculiar proceso que muchos hemos llevado a cabo de copiar y pegar películas al móvil por USB se reduce a arrastrar los archivos con Portal y a usar la aplicación para tenerlos en tu cacharro de turno. Y en serio: no hay límite de archivo, así que una película de varios GB puede transferirse, aunque llevará su tiempo.

De momento, para poder usar Portal, hay que bajar la aplicación y luego acudir a su web para escanear un código QR con la app y conectar así tu ordenador y tu móvil. Hecho esto, lo dicho: arrastrar archivos a tu navegador desde esa misma dirección web para pasarlos al móvil.

Actualmente Portal sólo está disponible para Android, aunque hay una versión para iOS en ciernes. La buena noticia es que la app está muy bien integrada con las carpetas del SO, de modo que no será un suplicio encontrar los archivos una vez en el teléfono.

Ahora bien, ¿por qué deberías usar esta app antes que otras, como Filedrop o FilePush, que existen antes que ella y funcionan la mar de bien? Por la sencilla razón de que Portal no instala nada en tu ordenador: no tienes más que usar tu navegador para enviar los archivos. A muchos os parecerá una ventaja estúpida, pero a mí me resulta mucho más cómodo, sobre todo si compagino su uso con mi trabajo: con guardar la dirección en favoritos, solo tardo unos pocos segundos en mandar cualquier cosa al móvil.

Y a diferencia de Dropbox, que la he citado antes, Portal no te obliga a almacenar tus archivos en la nube o en una app externa que puede decidir hacer con ellos lo que crea conveniente o que te cobra por un almacenamiento de unos cuantos gigas extra. Y sí, Dropbox suprime archivos con copyright de su base de datos, así que no tratéis de mandar por ahí una película, amigos, aunque sea legalmente vuestra. Por eso, Portal también es una buena manera alternativa.

Ahora bien, tened en cuenta lo de siempre: Portal, como Pushbullet, es una app gratuita, por lo que puede estar monitorizando información que uses para venderla luego a terceros, así que quizá eso no te guste. También es cierto que esto lo hacen todas las apps del mundo, así que yo no le daría muchas vueltas.