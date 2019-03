Ocho trucos para que nadie acceda a tu WhatsApp si te roban el móvil

1.- Un código “fuerte” de bloqueo de tu smartphone.- Parece una chorrada, pero el clásico 1,2,3,4 se sigue usando como clave de desbloqueo por parte de muchos usuarios. Los expertos informáticos siempre aconsejan usar una codificación fuerte.

2.- Verificación de dos pasos.- Si activas la verificación de dos pasos (Configuración, Verificación en dos pasos, Activar), la app te pedirá un código PIN y agregar una dirección de correo electrónico para que lo recibas en caso de olvido. Desde ese momento, de manera aleatoria te lo pedirá. Si alguien roba tu móvil, necesitará de esa clave para acceder a tu WhatsApp.

3.- Desactivar la copia de seguridad en la nube de WhatsApp.- OJO con desactivar esta función (Ajustes, Chats, Copia de Seguridad), porque no habrá manera de rescatar un backup. Sin embargo, es una alternativa que deberías elegir como salvaguarda de que nadie te lea los mensajes antiguos, dado que la app crea copias de seguridad de tus chats y mensajes en Google Drive o en iCloud pero no están encriptados.

4. Evita maleware, fakes o estafas.- WhatsApp suele ser un coladero de mensajes engañosos, timos o estafas (el WhatsApp de colores, bono de Amazon, etc.). No piques. Son mensajes con los que los ciberdelincuentes quieren robar tus datos privados. No cliques en ningún enlace de estos mensajes.

5.- Nunca uses app no oficiales de WhatsApp.- No suelen ser seguras y no cuentan con las mismas medidas de seguridad y protección que la aplicación ahora en manos de Facebook.

6.- Revisa la privacidad.- (Configuración, Cuenta, Privacidad). En esta opción podrás, por ejemplo, desactivar la última hora de conexión, bloquear foto de perfil, etc.

7.- Activar notificaciones de seguridad.- Es la mejor manera de saber si una conversación, mensaje o chat, está expuesta o no a posibles lecturas ajenas. (Configuración, Cuenta, Seguridad).

8.- Inspeccionar los códigos de seguridad.- Cada vez que chateas con alguno de tus contactos, WhatsApp crea un código de seguridad. Ambos tenéis así una comunicación segura. Sin embargo, si dicho código es diferente, quiere decir que alguien ha accedido a los mensajes. ¿Cómo saberlo? Un truco. Clica en la foto de perfil de tu contacto en el chat y selecciona cifrado. Ahí cotejarás ambas codificaciones.

Son consejos, algunos bastante básicos, pero que, a menudo, ni siquiera los hemos activado. Parten de los expertos de Softonic. Y son buenas medidas de seguridad para blindar tu WhatsApp de manos ajenas.