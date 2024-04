Las mejores apps para felicitar a mamá desde WhatsApp

Como cada año, mayo es un mes muy especial para las madres, ya que el primer domingo se celebra su día. El momento perfecto para recordarle cuánto la queremos y agradecemos lo que hace por nosotros. Si te encuentras lejos y quieres felicitar a tu mamá, a distancia, puedes optar por algunas de estas apps.

Felicita el día de la madre con el móvil

Aunque no debemos olvidarnos de hacerle saber a nuestra madre todos los días del año que la queremos, el domingo es un día muy especial, señalado en el calendario. Por lo que no debemos dejar escapar la oportunidad de felicitarle el día con una original felicitación. No siempre nos encontramos cerca de nuestra madre para abrazarla y decirle cuánto la queremos. Por lo que una muy alternativa es enviarle un mensaje en el que le expresemos todo la que queremos, Para ello tenemos algunas opciones, como enviarle una postal, decírselo con stickers e incluso con una canción. A continuación, te damos algunas opciones para hacerlo.

Feliz día de la Madre Stickers | TecnoXplora

Comenzamos con una aplicación para móvil con la que podremos enviar postales con frases e imágenes con las que sorprenderla. Se trata de Feliz día de la Madre, está disponible para la descarga en la tienda de aplicaciones de Google. Tras descargar la app en nuestro móvil podemos seleccionar entre sus más de 250 imágenes y frases. Además, incluye 14 regalos originales con los que sorprenderla.

Stickers para WhatsApp del día de la Madre | Feel good

Otra opción es enviar un mensaje de WhatsApp con un sticker especial para celebrar el día. Para conseguir nuevos podemos instalar nuevos paquetes con una amplia variedad. Una buena opción es la aplicación Stickers día de la madre, donde todos los stickers que encontramos coinciden con esta temática, muchos de estos incluyen además bonitas frases. Están disponibles para la descarga en la tienda de aplicaciones de Google. Todos ellos son de uso libre y gratuito y podemos añadirlos fácilmente a la app de mensajería instantánea desde la que los enviaremos.

Felicita el día de la madre con una canción | MaxiApps

Por último, si quieres una felicitación de lo más original puedes optar por hacerlo con una canción, con la app canciones para el día de la Madre. Para ello, descarga la aplicación desde la tienda de aplicaciones de Google en tu teléfono móvil. La app contiene más de 8 canciones con las que decirle a tu madre cuánto la quieres. Entra en la app, selecciona la que más te gusta y házmela llegar. Puedes usarlas siempre que quieras ya que son gratuitas y podemos compartirlas siempre que queramos y con quien queramos.

Además, podemos optar por comprarle algún regalo como flores, bombones o cualquier cosa que le pueda interesar. Algún gadget tecnológico como un libro electrónico, una pulsera de actividad, unos auriculares o un móvil nuevo con el que compartir nuestra felicitación digital. Son muchas las opciones las que tenemos que se ajustan a todos los bolsillos. Desde las totalmente gratuitas pero que pueden llegar a emocionar y sorprender a nuestra madre, cómo las opciones más caras con las que recompensar todo el trabajo que han invertido en querernos y cuidarnos durante todo el año.