Más poder para Gemini: ya puede hacer llamadas y enviar mensajes con el móvil bloqueado

Gemini está creciendo a una gran velocidad, la IA generativa de Google se está poniendo las pilas para ser una alternativa sólida, e incluso en algunos casos, mejor que su competencia, principalmente la del ChatGPT del OpenAI. Ahora conocemos que sus poderes siguen creciendo, ofreciéndonos nuevos métodos de uso dentro de nuestro móvil Android, alcanzando ya unas cotas de autonomía realmente amplias a la hora de usar la app de teléfono.

Nuevas opciones en la pantalla de bloqueo

Y es que ahora el asistente de voz de Gemini, que lo está colonizando todo en nuestro smartphone Android, es capaz de hacer más con la app de teléfono cuando este se encuentra bloqueado, para mayor comodidad de los usuarios. Esto es algo que hemos conocido gracias a nuevas capturas que muestran las novedades que han llegado a Gemini en su versión de Android.

Concretamente es una nueva función que ha aparecido en los ajustes de Gemini, dentro de lo que queremos que haga dentro de la pantalla de bloqueo. Si hasta ahora solo teníamos una función a nuestro alcance, ahora se trata de dos diferentes, una de ellas es la de Hacer llamadas y enviar mensajes sin desbloquear, que como dice precisamente en su subtítulo, permite responder rápidamente llamadas, enviar mensajes, añadiendo a las funciones de crear recordatorios, y añadir eventos a nuestro calendario. Por tanto, nuestro móvil será capaz de hacer todo esto cuando el móvil está bloqueado, y por tanto siempre bajo nuestra supervisión.

Ya que si no queremos que Gemini tenga este poder siempre podremos desactivar esta funcionalidad en los ajustes de la Ia generativa de Google. Parece que para poder utilizar esta funcionalidad será necesario contar con las extensiones de Teléfono y Mensajes lanzados por Google hace unas semanas para Gemini. Estas extensiones permiten que la IA pueda interactuar con estas aplicaciones más allá de la mera consulta de datos, sino que puede hacer determinadas órdenes complejas.

De momento la función no está disponible para muchos usuarios, hay quienes han podido acceder a ella en la versión 15.48 de la app de Google, en su beta, nosotros lo hemos hecho, y aun así, no aparece todavía nada de esto en las opciones de Gemini. En cualquier caso será cuestión de semanas que llegue a todos los usuarios pronto. De todas maneras habrá que comprobar si esto estará limitado o no a la versión en inglés de la aplicación, o a determinadas regiones, en cualquier caso, hay que estar atentos a esta app y activar las extensiones de Gemini para poder dotar de estos súper poderes al teléfono.

Prácticamente todas las semanas conocemos nuevas funciones de Gemini, y es que desde que Google transformó su IA generativa de Bard en Gemini, la mejora ha sido evidente en todos los aspectos, no solo a nivel web, sino también en su uso desde nuestro móviles, donde está convirtiéndose en una función predominante. Sobre todo desde que se puede configurar como asistente del teléfono, sustituyendo al clásico asistente de Google.