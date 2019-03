Konwerter, el conversor de archivos que te hará la vida (mucho) más fácil

Todos hemos usado conversores alguna vez. Los más frecuentes son los de vídeo, ya que ese tipo de formatos siempre usan 'codecs' que no siempre son compatibles, pero por lo general los conversores nos han servido para todo: vídeos, audios, documentos de texto, imágenes...

Pese a lo tremendamente útiles que son, el peñazo de los conversores es encontrar el adecuado. Porque la Ley de Murphy dice que los tres que tienes instalados no te sirven para el archivo que quieres transformar ahora mismo, y a veces es difícil encontrar el apropiado para hacer la conversión sin estropear el archivo.

El conversor (casi) universal

Para los que solemos hacer uso (y abuso) de este tipo de programas, encontrar un conversor universal es un sueño desde hace muchos años... pero un sueño sin cumplir. Ahora, por suerte, nos hemos encontrado con uno que, sin alcanzar todos los formatos habidos y por haber, al menos se acerca mucho a esa perfección soñada.

Se trata de Konwerter, un megaconversor que, de entrada, hará que se te caiga la baba. Primero, porque ni siquiera es un programa que tengas que bajarte (con todos los riesgos evidentes que eso conllevaba), sino que funciona mediante plataforma web. Y segundo, porque su abanico de formatos es tremendo.

Convierte documentos, imágenes, audios, ebooks...

Y es que eso es precisamente lo primero que llama poderosamente la atención de Konwerter: el larguísimo abanico de posibilidades. Si consultas su lista de formatos disponibles verás que casi cualquier opción es viable: puedes convertir documentos de texto, imágenes de todo tipo, audios... incluso ebooks. Quizá podríamos echar de menos un conversor de vídeos, aunque imaginamos que pedir eso quizá sea demasiado para una plataforma tan sencilla.

En cualquier caso, su versatilidad es increíble. Una de las posibilidades más llamativas se construye en torno al PDF, ese formato estático con el que casi nunca podemos hacer prácticamente nada. Pues bien, con Konwerter puedes coger un PDF y pasarlo a texto, convertirlo en una imagen, rotarlo, dividirlo en distintas piezas, pasarlo a formato HTML...

La plataforma es tan sumamente sencilla que, si eres el colmo de la vaguedad, no tienes ni por qué usar la web. En caso de que -por la razón que sea, pero una conexión inestable puede ser un buen motivo- no puedas estar esperando a que el archivo se convierta en tu navegador, puedes mandar un email al equipo de Konwerter con el archivo. En ese caso, ellos serán los encargados de hacer la conversión y te avisarán cuando el archivo final esté disponible. No hay excusa.